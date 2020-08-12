Продлить эффект и избежать раздражения: лайфхак для бритья ног
Специальной бритвой для бритья ног пользуется большинство женщин. Ведь использование этого инструмента является самым доступным и быстрым методом для удаления волос. Однако эффект после него короткий. Поэтому существуют лайфхаки, которые помогают сохранять гладкость на ногах дольше.
В борьбе против нежелательных волос на теле понадобятся различные способы и советы. Grazia делится действенными лайфхаками, чтобы результат после бритья ног был длительным и вас не беспокоило раздражение.
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Как продлить эффект после бритья ног и избежать раздражения
- Пользуйтесь натуральными маслами для тела перед сном, чтобы у них было время впитаться в кожу, а утром начинайте процедуру бритья. Действенными являются кокосовое, аргановое и оливковое масла.
- Брейте ноги утром. В этот период дня кожа более упругая и эластичная. Таким образом существует меньшая вероятность поранить ее.
- Перед бритьем подготовьте кожу с помощью теплой ванны или душа. Когда кожа распаренная, а волосы мягкие, то процедура становится приятной и безопасной.
Как сохранить ноги гладкими надолго / Фото Unsplash
- За один день перед бритьем ног используйте скраб для отшелушивания ороговевших клеток кожи. Также средство поможет "освободиться" от вросших волос и предотвратит их появление в дальнейшем.
- Если нагреть бритву перед бритьем, то ее прикосновение к коже будет нежным, а эффект лучшим. Согреть лезвие бритвы можно в горячей воде.
- Не используйте для бритья гель для душа, мыло или шампунь. Специальные гели и пенки для бритья обладают свойствами, которые необходимы коже и волос во время процедуры: они покрывают кожу и волосы плотно, обеспечивают скольжение бритвы по самой основе волос и успокаивают кожу после.
- Брейте волосы по линии их роста.
Как правильно брить ноги / Фото Pexels
- Часто меняйте лезвия в бритве для бритья. Когда они прекращают быть острыми, то плохо выполняют свою функцию, и проводить процедуру бритья нужно будет почти ежедневно.
- Не стоит много раз проводить бритвой по одному участку кожи.
- После бритья обязательно наносите увлажняющее и питательное средство с охлаждающим эффектом.
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