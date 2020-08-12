Специальной бритвой для бритья ног пользуется большинство женщин. Ведь использование этого инструмента является самым доступным и быстрым методом для удаления волос. Однако эффект после него короткий. Поэтому существуют лайфхаки, которые помогают сохранять гладкость на ногах дольше.

В борьбе против нежелательных волос на теле понадобятся различные способы и советы. Grazia делится действенными лайфхаками, чтобы результат после бритья ног был длительным и вас не беспокоило раздражение. Полезная информация: Виды эпиляции и депиляции: как избавиться от нежелательных волос на теле Как продлить эффект после бритья ног и избежать раздражения Пользуйтесь натуральными маслами для тела перед сном, чтобы у них было время впитаться в кожу, а утром начинайте процедуру бритья. Действенными являются кокосовое, аргановое и оливковое масла.

для тела перед сном, чтобы у них было время впитаться в кожу, а утром начинайте процедуру бритья. Действенными являются кокосовое, аргановое и оливковое масла. Брейте ноги утром. В этот период дня кожа более упругая и эластичная. Таким образом существует меньшая вероятность поранить ее.

В этот период дня кожа более упругая и эластичная. Таким образом существует меньшая вероятность поранить ее. Перед бритьем подготовьте кожу с помощью теплой ванны или душа. Когда кожа распаренная, а волосы мягкие, то процедура становится приятной и безопасной.

Как сохранить ноги гладкими надолго / Фото Unsplash За один день перед бритьем ног используйте скраб для отшелушивания ороговевших клеток кожи. Также средство поможет "освободиться" от вросших волос и предотвратит их появление в дальнейшем.

для отшелушивания ороговевших клеток кожи. Также средство поможет "освободиться" от вросших волос и предотвратит их появление в дальнейшем. Если нагреть бритву перед бритьем, то ее прикосновение к коже будет нежным, а эффект лучшим. Согреть лезвие бритвы можно в горячей воде.

перед бритьем, то ее прикосновение к коже будет нежным, а эффект лучшим. Согреть лезвие бритвы можно в горячей воде. Не используйте для бритья гель для душа, мыло или шампунь . Специальные гели и пенки для бритья обладают свойствами, которые необходимы коже и волос во время процедуры: они покрывают кожу и волосы плотно, обеспечивают скольжение бритвы по самой основе волос и успокаивают кожу после.

. Специальные гели и пенки для бритья обладают свойствами, которые необходимы коже и волос во время процедуры: они покрывают кожу и волосы плотно, обеспечивают скольжение бритвы по самой основе волос и успокаивают кожу после. Брейте волосы по линии их роста.

Как правильно брить ноги / Фото Pexels Часто меняйте лезвия в бритве для бритья. Когда они прекращают быть острыми, то плохо выполняют свою функцию, и проводить процедуру бритья нужно будет почти ежедневно.

в бритве для бритья. Когда они прекращают быть острыми, то плохо выполняют свою функцию, и проводить процедуру бритья нужно будет почти ежедневно. Не стоит много раз проводить бритвой по одному участку кожи.

много раз проводить бритвой по одному участку кожи. После бритья обязательно наносите увлажняющее и питательное средство с охлаждающим эффектом.