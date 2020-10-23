Знаменитая бразильская супермодель и представительница Dior является обладательницей идеальной кожи. Но такого результата она достигла благодаря правильному уходу за кожей, который оказался довольно простым, но действенным.

Жизель – одна из самых узнаваемых супермоделей в мире, а ее кожа – ее гордость. Звезда рассказала для Allure о своем ежедневном уходе.

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Рутина ухода за кожей от Жизель Бюндхен

Супермодель живет во Флориде и говорит, что постоянное солнце, которое здесь есть, провоцирует появление пигментных пятен на коже, поэтому она ежедневно использует солнцезащитный крем. 40-летняя звезда добавляет, что возраст также оставил свой след на ее коже: "Возраст – это прекрасная вещь и естественная часть жизни, но он может быть и сложной задачей. Я определенно видела изменения на коже в течение многих лет. Когда я смотрю на эти изменения и вижу на лице отражение всех лет, которые я прожила, то чувствую невероятную благодарность. Со временем, когда я старею, я начинаю чувствовать себя более комфортно в своей собственной коже, и я благодарна за опыт и каждый год моей жизни".

В частности, модель осуществляет комплексный уход за кожей.

Уход за своей кожей – это практика на всю жизнь. Я поняла, что для того, чтобы иметь здоровую кожу в дальнейшей жизни, вы должны сделать уход за кожей приоритетом в молодом возрасте,

– объясняет Жизель.

Первым делом нужно найти высококачественные продукты для ухода за кожей, которые подойдут именно вам. У Жизель Бюндхен бьюти-рутина довольно простая: "Я умываю лицо водой и время от времени добавляю эксфолиант". Затем модель наносит увлажняющий крем на кожу лица и крем для глаз на ночь, а также обязательно использует сыворотку, которая сочетает в себе гидраторы – сквален, ниацинамид, глицерин и гиалуроновую кислоту для оздоровления кожи.

Жизель также считает, что внешний вид кожи зависит от общего состояния человека: "Внешняя красота является отражением вашего внутреннего равновесия и спокойствия".