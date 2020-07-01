Привлекательный тренд лета 2020: Как повторить макияж Glossy Eye
Обычными тенями для век с содержанием глиттера больше никого не удивишь. Новинкой стал макияж глаз с использованием глянцевого блеска – glossy eye makeup. Модели и известные знаменитости уже успели попробовать на себе эффект влажных век.
Этот летний тренд визажисты единогласно признали наиболее привлекательным. Он является отличным вариантом макияжа в жаркие дни, который легко воспроизвести, если знать правильную технику. Cosmopolitan описал тонкости создания glossy eye makeup.
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Пошаговая инструкция создания глянцевого макияжа глаз
- Основа. Блестящие веки будут выглядеть уместно лишь в сочетании с ровным тоном кожи и сияющими скулами. Первым шагом вышеописанного мейк-апа должно стать нанесение тональной основы на лицо и корректора на скулы и другие участки, которые выступают. Таким образом макияж будет гармоничным. Не забудьте нанести консилер не только под глаза, но и на веки, чтобы скрыть их естественный цвет. Этот этап также будет способствовать стойкости косметики.
- Тени для век. Поклонницы "макияжа без макияжа" могут пропустить этот шаг. Пигмент, который вы выберете, будет базовым цветом под блеском на веках. Поэтому здесь опирайтесь на собственные предпочтения. Это могут быть тени как нейтральных оттенков, так и ярких. Текстура также не имеет значения. Кремовые или сухие тени нужно нанести на подвижные веки и тщательно растушевать.
- Глянцевый блеск. Основной шаг – это создание самого glossy eye makeup. Для этого можно использовать прозрачный блеск для губ или с маленькими блестками, пигмент глиттера или жидкий хайлайтер. С помощью этих продуктов вы получите обольстительный макияж, который является наиболее актуальным летом. Наносите их осторожно на веки пальцем или специальной кистью.