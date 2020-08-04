Умывание лица является самым легким, но самым необходимым шагом в бьюти-рутине каждой женщины. Его необходимо не только правильно выполнять, но и выбрать для этого средство с натуральным составом, которое будет эффективным для ухода за кожей. Его можно даже приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Преимуществом самодельного средства для умывания лица является то, что вы хорошо знаете, из каких ингредиентов его готовите и все об их свойствах. СТБ поделился простым рецептом, с помощью которого можно сделать процедуру умывания еще более полезной и получить увлажненную и здоровую кожу.

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Как приготовить средство для умывания лица

Что вам понадобится?

Вода.

Овсяные хлопья.

Возьмите емкость, в которую можно поместить 1 литр жидкости. Насыпьте туда овсяных хлопьев. Важно, чтобы их количество было ровно до середины емкости. Затем заполните банку до конца теплой кипяченой водой. Смесь необходимо тщательно перемешать. После этого закройте баночку и оставьте ингредиенты настаиваться на сутки.

Умывание лица самодельным средством / Фото Pexels

Когда закончится указанное время, через марлю нужно разделить кашу и воду. Отфильтруйте через нее воду, а ткань, в которой остались хлопья, хорошо отожмите. Остатки продукта можно выбросить, потому что в дальнейшем вам понадобится лишь полученная жидкость. Ее нужно оставить еще на сутки.

Теперь в банке образуется сверху чистая и прозрачная вода, которую необходимо удалить при помощи шприца или ложки. Для умывания нужен чудодейственный осадок.

Приготовленный гель для умывания лица следует хранить в холодильнике или трансформировать его в кубики льда, которыми можно протирать кожу.