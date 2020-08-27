Чтобы уход за губами был полноценным, их нужно не только увлажнять, но и отшелушивать ороговевшую кожицу. Для этого вам понадобится специальный скраб, который можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Даже Кортни Кардашян имеет собственный рецепт такого полезного средства.

Губы сохнут и шелушатся из-за неблагоприятных погодных условий, матовых помад и вредной привычки облизывать и кусать их. Чтобы кожа губ всегда была гладкой и нежной, нужно правильно за ней ухаживать. Cosmopolitan поделился авторским рецептом скраба для губ от Кортни Кардашян.

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Как приготовить скраб для губ в домашних условиях

Кортни является старшей из сестер Кардашян и пользуется только безопасными продуктами для своей кожи. Звезда предпочитает веганскую косметику, которая не тестируется на животных. Чтобы быть точно уверенной в экологичности досмотрового средства, Кортни также часто готовит их самостоятельно дома. "Я стараюсь как можно больше использовать чистые косметические продукты", – пояснила знаменитость, когда выступала за усиление регулирования в индустрии косметики и ухода за кожей в Капитол Хилл.

Кортни Кардашян для экономии времени пользуется скрабом, который одновременно увлажняет кожу губ и отшелушивает ороговевшие клетки. "Я не люблю тратить время, поэтому делаю скраб для губ сама", – рассказала звезда в одном из видео Vogue. Такой способ Кортни делает и применяет, когда собирается наносить на губы яркую или темную помаду. Таким образом конечный результат будет эффектным.

Рецепт скраба

Что вам понадобится?

1 чайная ложка кокосового масла;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка коричневого сахара.

Для приготовления скраба для губ вам необходимо смешать все ингредиенты в равных пропорциях. Благодаря полезному составу кокосового масла кожа ваших губ будет увлажненной, а мед обогатит ее антибактериальными и антисептическими свойствами. В этом рецепте сахар служит мягким эксфолиантом.

Когда перемешаете все компоненты, нужно нанести смесь на очищенную кожу губ и оставить на несколько минут. Затем тщательно массирующими движениями растирайте скраб по губам. После процедуры остатки продукта удалите бумажной салфеткой.