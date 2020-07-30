Использование маски для волос является обязательным шагом бьюти-рутины. Она необходима для того, чтобы хранить их увлажненными без отягощения, питать, добавлять блеска и здорового вида. Важную роль также играет состав средства. Чтобы быть уверенной в ее пользе, маску для волос можно приготовить самостоятельно.

Чтобы создать свою фирменную маску для волос, вам понадобится рецепт из мощной смеси натуральных ингредиентов. Byrdie пишет, что пользоваться таким средством следует несколько раз в месяц, а не перед каждым мытьем, чтобы не раздражать кожу головы.

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Как приготовить маску для волос в домашних условиях

Что вам понадобится?

1/2 стакана настоящего масла ши (мягкого);

3 столовые ложки кокосового масла;

2 столовые ложки касторового масла с Ямайки (для тонких волос используйте аргановое масло)

6-8 капель розмаринового масла;

4-8 капель масла чайного дерева.

Прежде всего нужно убедиться, ваше масло ши является очень мягким, а потом начинать приготовление кондиционера. Если вы носите афрокосы, то вам следует растопить масло, чтобы его частицы не остались в волосах.

Важно: когда будете нагревать масло, следите за температурой, чтобы не сжечь его, потому что тогда ингредиент потеряет некоторые свои полезные свойства.



Как приготовить маску-кондиционер для волос / Фото Pexels

Возьмите емкость для смешивания масел, в которой уже есть растопленное масло ши. Добавьте туда кокосовое и ямайское касторовое масло. Тщательно перемешайте компоненты ложкой и капните туда масло розмарина и чайного дерева. Опять перемешайте.

Смесь следует наносить не только на общую длину волос, но и на кончики и кожу головы. Оставьте кондиционер на 30-45 минут. Полезно будет одеть на голову специальную шапочку для душа или полиэтиленовый пакет, чтобы влага не испарялась. Затем тщательно промойте каждую прядь. Результат должен быть заметным сразу после первой процедуры. Остатки маски можно хранить в холодильнике для последующего использования.



Особенности ухода за волосами / Фото Pexels

В маску-кондиционер можно добавлять другие ингредиенты для дополнительного эффекта