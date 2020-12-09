В настоящее время карантина косметические средства домашнего приготовления стали популярными, как никогда раньше. В результате появляется все больше рецептов косметики по уходу, которую можно приготовить самостоятельно, используя простые ингредиенты. Например, домашняя маска для волос с медом поможет укрепить локоны и придать им здоровый блеск.

Маска для волос с медом полезна для использования, если даже у вас нет видимых проблем с состоянием шевелюры. Ведь средство также помогает их предотвратить и сохранить волосы здоровыми. Elle делись действенным рецептом средства для ухода за волосами.

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Маска для волос с медом

Мед, который является основным компонентом домашней маски для волос, обладает смягчающими свойствами, которые улучшают кровообращение, увлажняют кожу головы, укрепляют волосяные фолликулы, помогают избавиться от перхоти и лишнего кожного сала, ведь ингредиент также содержит антибактериальные вещества.

Что вам понадобится?

3-4 столовые ложки меда (в зависимости от длины и густоты волос)

4 столовые ложки оливкового масла;

1/5 стакана отвара ромашки.

Прежде всего растопите на паровой бане мед, добавьте в емкость к нему оливковое масло. Тщательно перемешайте компоненты. К смеси вылейте отвар ромашки. Повторите кром перемешивания ингредиентов.

Полученную маску наносите на корни волос. Чтобы получить более эффективный результат, наденьте специальную шапочку для душа или покройте голову полиэтиленовой пленкой. Этаж оберните волосы мягким полотенцем, который можно предварительно нагреть. Оставьте маску на 30-40 минут. Впоследствии смойте остатки продукта с помощью любимого шампуня и теплой воды. После воспользуйтесь кондиционером для волос и несмываемым уходом.

Заботьтесь о всех аспектах своей внешности, чтобы оставаться красивой при любых обстоятельствах.