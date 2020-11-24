Желание экспериментировать со своей прической может исчезнуть, если вы ассоциировать этот процесс с пустой тратой времени, потому что в результате выйдете из дома с распущенными волосами. Однако существуют прически, которые легко сделать самостоятельно и не потратить более 5 минут. Женщинам следует знать об универсальных укладки на каждый день, чтобы экономить время и выглядеть модно.