5 минут и готово: модные прически, которые можно быстро сделать
Желание экспериментировать со своей прической может исчезнуть, если вы ассоциировать этот процесс с пустой тратой времени, потому что в результате выйдете из дома с распущенными волосами. Однако существуют прически, которые легко сделать самостоятельно и не потратить более 5 минут. Женщинам следует знать об универсальных укладки на каждый день, чтобы экономить время и выглядеть модно.
Утренний выбор наряда, создания макияжа и прически требует много времени, поэтому обычно приходится от чего-то одного отказываться: если сделали красивый мейк-ап, то укладку – не сегодня. Однако Elle собрал 5 вариантов модных причесок на каждый день, которые о можнпросто и быстро сделать.
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Прически на каждый день за 5 минут
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