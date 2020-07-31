Прически на распущенные волосы: 7 стильных летних идей
Постоянно ходить с распущенными волосами летом не очень комфортно, а прически – слишком долго. Можно найти альтернативу: прическа на распущенные волосы. Таким образом вы сможете аккуратно собрать волосы, потратить на это считанные минуты и выглядеть стильно.
Существует много вариантов, как можно уложить волосы, чтобы они вам не мешали летом вести активный образ жизни. Однако только некоторые из них действительно модны в 2020. Cosmopolitan поделился стильными и летними идеями для причесок на распущенные волосы.
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Какую прическу можно сделать на распущенные волосы
Украсить волосы яркими заколками, которые вернулись в моду из 90-х
Заплести маленькие косы у лица
Передние пряди убрать и зафиксировать специальным крабом
Массивными аксессуарами украсить передние локоны
Собрать верхнюю часть волос в хвост или пучок
Как украшение и защита: использовать стильный платок
Большим бантом-заколкой собрать волосы сзади
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