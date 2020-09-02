Когда не хватает времени: идеи для прически для грязных волос
Современный быстрый темп жизни каждой женщины требует успеть выполнить множество дел за ограниченное время. Когда вы постоянно заняты, то можно и не заметить, как забыли помыть волосы. Поэтому иногда вам пригодятся быстрые прически для шевелюры не первой свежести.
Когда мыть голову нет времени, а сухой шампунь не дает желаемого результата, то вам понадобится несколько идей, как замаскировать грязные волосы. Женский портал tochka.net поделился 5 быстрыми и простыми прическами, которые помогут волосам выглядеть "свежее".
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Прически для грязных волос
Трендовое решение – тюрбан
Используйте сухой шампунь, начешите волосы возле корней и зафиксируйте укладку лаком
Любимая прическа Кайли Дженнер: равное разделение и низкий хвост
Легкие волны, созданные выпрямителем: корни и концы волос оставьте прямыми
Универсальный вариант: коса, выполненная с помощью различных техник
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