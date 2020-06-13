Даже на коротких волосах можно завязать оригинальный хвостик. Эта прическа является универсальной, потому что существует множество вариантов, как можно ее видоизменить: сделать ниже или выше, добавить аксессуаров, начесать, подкрутить, разделить и многое другое.

Обычный хвостик является одной из любимых причесок даже Меган Маркл. Его главным преимуществом является практичность и легкость в исполнении. Также удачный хвостик можно просто трансформировать из дневного варианта прически в вечерний. Cosmopolitan собрал небанальные идеи, которые будут актуальны для ношения хвостика летом 2020 года.

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Среди стильных вариантов, какой хвостик можно создать, есть примеры короткого хвостика с "порванной" челкой, как у Риз Уизерспун, или с закрученной, как у Киры Найтли. Также стоит обратить внимание, как Николь Кидман заплела небрежный хвост и украсила его черной лентой. Еще можно попробовать завязать хвост на затылке и начесать его, как сделала Кейт Мидлтон. Другие знаменитости тоже предлагают оригинальные идеи для хвостика.

Попробуйте на своих волосах различные варианты данной прически, которые своим примером вдохновляют звезды: