Американский музыкант DJ Khaled презентовал совместную с канадским певцом Дрейком композицию Popstar. Джастин Бибер исполнил главную роль в ролике. Он проснулся после грандиозной вечеринки в особняке с незнакомыми девушками и продолжил веселье. В частности, канадский певец поразил поклонников оригинальной прической "канадка", которая была популярной в прошлом десятилетии.

В музыкальном видеоклипе для трека Popstar Джастин Бибер дебютировал с обновленным стилем, пишет Allure. Такая прическа была модной еще раньше. Ее носили почти все мальчики, которые ходили в школу в прошлом десятилетии.

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Прическа Джастина в клипе похожа на "канадку". Певец вернулся к удлиненной градуированной стрижке, которая отличается своей стильной небрежностью благодаря легким волнистым локонам. Особенность стилю добавляет полноценная челка и завитки возле нее. Такого эффекта можно было достичь либо благодаря естественной текстуре волос звезды, либо использовав специальный термоприбор для мелких кудрей. Вероятно, что hair-стилист Джастина Бибера использовал один продукт для фиксации прически, а другой для подчеркивания четкости локонов.

По сценарию в клипе Popstar певец просыпается после шумной вечеринки, которую сразу продолжает, танцуя со многими девушками в роскошном особняке с бассейном. А после просыпается в постели со своей женой Хейли Бибер, демонстрируя свой рельефный торс в татуировках. Стоит добавить, что ход событий в видео совсем не влияет на прическу певца. Она сохранила свой первоначальный вид до конца.

Смотрите клип DJ Khaled ft. Drake на трек Popstar:

Известно, что работала над новым имиджем Джастина Бибера hair-стилист Британи Саливан, которая опубликовала работу в своем Инстаграме и тегнула знаменитость.