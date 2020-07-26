Для инстаграм-блоггеров важно, чтобы их прическа была не только красивой и удобной, но и фотогеничной. Поэтому летом 2020 года они решили совместить все желаемые критерии в одной прическе – это хвост, который заплели в косу.

Преимуществом хвоста, заплетенного в косу, является то, что такую ​​прическу легко повторить самостоятельно. Вам понадобится всего 2 резинки для волос, чтобы зафиксировать его сверху и внизу. Glamour рассказал больше о трендовой летней прическе

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Стильная и удобная прическа для лета 2020

Прическа "хвост-коса" является простой в исполнении и практичной для тех женщин, которые ведут активный образ жизни и не хотят, чтобы в жаркие дни волосы не провоцировали им дискомфортные ощущения. Также она выглядит стильно и украсить ее можно с помощью разноцветных резинок, чтобы добавить непосредственности и игривости своему летнему образу.

Блогерша Грета Тунберг также называет такой вариант прически школьной косой. Создать ее можно легко и быстро: соберите волосы в хвост, который нужно закрепить специальной резинкой, затем разделите пряди в хвосте на 3 части и заплетите косу, а на кончике зафиксируйте ее второй резинкой для волос. Вы можете экспериментировать как с высоким хвостом, так и завязывать его внизу затылка.

Стоит добавить, что обладательницы короткой шевелюры могут воспроизвести трендовую прическу лета 2020 с использованием искусственных прицепных волос, как это сделала Кайли Дженнер. Хвост-коса подойдет для обычного образа или также будет удачным вариантом для летней вечеринки. Чтобы сделать ее вам понадобится не более 5 минут, а волосам не обязательно быть первой свежести, но и не слишком грязными.