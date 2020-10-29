Как превратиться в француженку: 6 элегантных причесок
Франция является одной из стран, которая начинает тренды, а элегантности француженок может позавидовать каждая женщина. Чтобы выглядеть стильной и красивой, можно дополнить свой будничный образ одной из фирменных французских причесок, которые передают атмосферу этой романтической страны.
Французский стиль неповторим, поэтому его можно узнать по всему миру. С помощью некоторых причесок можно почувствовать себя настоящей очаровательной француженкой. Marie Claire делится идеями, как можно обновить свой имидж.
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Модные французские прически
Элегантное боб-каре с короткой или длинной челкой
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