Американская 22-летняя актриса Эль Фаннинг, известная главной ролью принцессы Авроры в популярном фильме "Колдунья", страдает заболеванием, которое называется экземой. А именно: у звезды экзема век. Пока она лечит ее, то решила не комплексовать из-за недостатка на лице, а трансформировать его в дополнение к ежедневному макияжу.

Эль Фаннинг превратила экзему век в своеобразные тени. Результатом необычного макияжа звезда поделилась на своей инстаграм-странице.

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По результатам специального подсчета примерно 32 миллиона американцев борются с атопическим дерматитом, распространенным названием которого является "экзема". Степени тяжести заболевания бывают разными. В зависимости от них, люди чувствуют дискомфорт и тяжесть. Решить проблему можно с помощью специальных продуктов, которые предназначены для чувствительной кожи и лечения экземы.

Что такое экзема век

Это заболевание, которое длится долго и характерно частыми обострениями. Факторы, которые его вызывают разнообразны: от слезотечения, манипуляций с глазами, стресса, солнца, холода, использования определенных лекарств до диатеза, желудочно-кишечных заболеваний, глистной инвазии и аллергии. У больных экземой век бывает мучительный зуд в соответствующей области, высыпание в виде маленьких пузырьков, шелушению кожи и трещины на ней.

Однако людям удается избавиться от экземы. А Эль Фаннинг вообще решила использовать заболевание с пользой для себя. Она опубликовала фотографии, на которых ее экзема на веках выглядит, как хороший нежно-розовый оттенок теней.

Актриса показала поклонникам свои селфи без макияжа. Она добавила мотивирующую подпись: "Экзема, но сделайте ее тенями для век". В комментариях подписчики отметили, что на фото звезда выглядит мило.

Эль Фаннинг может похвастаться идеальным состоянием своей кожи без макияжа и волнистым золотисто-русыми волосами. А экзема на ее веках выглядит, как настоящие тени. Таким образом знаменитость продемонстрировала отличный вариант макияжа без косметики для людей, которые также страдают таким заболеванием, как у нее.

Важно добавить: если вы обеспокоены и думаете, что у вас возможно экзема, то стоит сразу обратиться к дерматологу для полной диагностики.