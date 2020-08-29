Не только подростки сталкиваются с проблемой прыщей. И это непросто, ведь чем старше становится человек, тем более серьезный характер будут иметь высыпания на коже. Если в течение длительного периода кожа не очищается, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Как предотвратить появление прыщей – читайте в материале.

Прыщи могут возникать вследствие различных причин. Преимущественно акне появляется из-за гормонального нарушения или же дисбалансов в организме. Причиной высыпаний бывает и внешнее бактериальное раздражение или даже подкожный клещ (демодекоз). Известная звездная косметолог Рене Руло рассказала для InStyle, каких общих правил нужно придерживаться, чтобы уменьшить вероятность появления прыщей.

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Как предотвратить появление прыщей

Перестаньте касаться руками лица и подбородка . Может показаться слишком банальным, но мы обычно пренебрегаем этим правилом. Большинство высыпаний на коже связаны с тем, что в поры попали бактерии именно из ваших рук.

. Может показаться слишком банальным, но мы обычно пренебрегаем этим правилом. Большинство высыпаний на коже связаны с тем, что в поры попали бактерии именно из ваших рук. Телефон также нужно дезинфицировать несколько раз в день. Он является благоприятным для размножения бактерий, которые во время его использования попадают на кожу лица.

Он является благоприятным для размножения бактерий, которые во время его использования попадают на кожу лица. Больше сна, меньше стресса. Стресс плохо влияет не только на моральное состояние, но еще и приводит к появлению прыщей на лице. В сфере косметологии это объясняется понятно: стресс заставляет ваш организм вырабатывать такой гормон, как кортизол, который затем провоцирует подкожные железы выделять больше масла, избыток которого далее превращается в прыщи.



Чтобы избежать проблем с кожей, нужно о ней заботиться / Фото Pexels

"Если начали появляться прыщи, то сначала лечите их точечно, нанося специальное средство ", – отмечает Рене.

", – отмечает Рене. Регулярно удаляйте отмершие части кожи . Чем больше и правильнее вы отшелушиваете ороговевшую кожу, тем меньше остается под кожей масел, которые закупоривают поры или превращаются в прыщи. Скрабирование – лучший способ, чтобы удалить отмершие клетки и позволить обновляться коже.

. Чем больше и правильнее вы отшелушиваете ороговевшую кожу, тем меньше остается под кожей масел, которые закупоривают поры или превращаются в прыщи. Скрабирование – лучший способ, чтобы удалить отмершие клетки и позволить обновляться коже. Не позволяйте волосам падать на лицо, когда вы потные . Завяжите их в высокий хвост, а после занятия спортом или другим видом активности очистите лицо от пота средством, содержащий 1% салициловой кислоты. Этот шаг важен, потому что таким образом удаляются бактерии, которые впоследствии вызывают прыщи.

. Завяжите их в высокий хвост, а после занятия спортом или другим видом активности очистите лицо от пота средством, содержащий 1% салициловой кислоты. Этот шаг важен, потому что таким образом удаляются бактерии, которые впоследствии вызывают прыщи. Стакан теплой воды с лимоном. Это личный секрет косметолога Рене Руло. Она его обожает за способность внутренне промывать организм и выводить из него токсины и бактерии. Ведь, если они существуют в кишечнике, то рано или поздно начнут проявляться наружу в виде прыщей.



Выпивайте дневную норму воды / Фото Pexels

Уберите из рациона молочные продукты. Исследования 2018 года, которое опубликовало издание MDPI, показало, что потребление любых молочных продуктов связано с возникновением прыщей у лиц в возрасте от 7 до 30 лет. Заметим, что такое решение не обязательно справится со всеми вашими проблемами.

Исследования 2018 года, которое опубликовало издание MDPI, показало, что потребление любых молочных продуктов связано с возникновением прыщей у лиц в возрасте от 7 до 30 лет. Заметим, что такое решение не обязательно справится со всеми вашими проблемами. Не переусердствуйте с масками и процедурами для подсушивания кожи . Если прыщи появляются из-за чрезмерного количества масла в дерме, то логично, что ее нужно сделать сухой. Однако сверхурочные усилия подсушить кожу вернутся еще большим выработкой масел.

. Если прыщи появляются из-за чрезмерного количества масла в дерме, то логично, что ее нужно сделать сухой. Однако сверхурочные усилия подсушить кожу вернутся еще большим выработкой масел. Меньше употребляйте сахара, как в чистом виде, так и в сладостях. Если прыщи возникают на щеках и скулах, то, вероятнее всего – это следствие присутствия в вашем рационе избыточного количества сахара и другой еды: помидоров, цитрусовых фруктов, соков.

Если прыщи возникают на щеках и скулах, то, вероятнее всего – это следствие присутствия в вашем рационе избыточного количества сахара и другой еды: помидоров, цитрусовых фруктов, соков. Пейте чай с мятой. По результатам исследований, опубликованных в Международном журнале эндокринологии и метаболизма, мята предотвращает появление угрей из-за влияния на соответствующие гормоны.

Не забывайте: если у вас появились высыпания – стоит обратиться к дерматологу-косметологу. Вероятнее всего, вам назначат ряд анализов, после которых станет ясна причина появления прыщей и можно будет определить методы лечения и устранения.