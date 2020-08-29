Как предотвратить появление прыщей: советы эксперта
Не только подростки сталкиваются с проблемой прыщей. И это непросто, ведь чем старше становится человек, тем более серьезный характер будут иметь высыпания на коже. Если в течение длительного периода кожа не очищается, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Как предотвратить появление прыщей – читайте в материале.
Прыщи могут возникать вследствие различных причин. Преимущественно акне появляется из-за гормонального нарушения или же дисбалансов в организме. Причиной высыпаний бывает и внешнее бактериальное раздражение или даже подкожный клещ (демодекоз). Известная звездная косметолог Рене Руло рассказала для InStyle, каких общих правил нужно придерживаться, чтобы уменьшить вероятность появления прыщей.
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Как предотвратить появление прыщей
- Перестаньте касаться руками лица и подбородка. Может показаться слишком банальным, но мы обычно пренебрегаем этим правилом. Большинство высыпаний на коже связаны с тем, что в поры попали бактерии именно из ваших рук.
- Телефон также нужно дезинфицировать несколько раз в день. Он является благоприятным для размножения бактерий, которые во время его использования попадают на кожу лица.
- Больше сна, меньше стресса. Стресс плохо влияет не только на моральное состояние, но еще и приводит к появлению прыщей на лице. В сфере косметологии это объясняется понятно: стресс заставляет ваш организм вырабатывать такой гормон, как кортизол, который затем провоцирует подкожные железы выделять больше масла, избыток которого далее превращается в прыщи.
Чтобы избежать проблем с кожей, нужно о ней заботиться / Фото Pexels
- "Если начали появляться прыщи, то сначала лечите их точечно, нанося специальное средство", – отмечает Рене.
- Регулярно удаляйте отмершие части кожи. Чем больше и правильнее вы отшелушиваете ороговевшую кожу, тем меньше остается под кожей масел, которые закупоривают поры или превращаются в прыщи. Скрабирование – лучший способ, чтобы удалить отмершие клетки и позволить обновляться коже.
- Не позволяйте волосам падать на лицо, когда вы потные. Завяжите их в высокий хвост, а после занятия спортом или другим видом активности очистите лицо от пота средством, содержащий 1% салициловой кислоты. Этот шаг важен, потому что таким образом удаляются бактерии, которые впоследствии вызывают прыщи.
- Стакан теплой воды с лимоном. Это личный секрет косметолога Рене Руло. Она его обожает за способность внутренне промывать организм и выводить из него токсины и бактерии. Ведь, если они существуют в кишечнике, то рано или поздно начнут проявляться наружу в виде прыщей.
Выпивайте дневную норму воды / Фото Pexels
- Уберите из рациона молочные продукты. Исследования 2018 года, которое опубликовало издание MDPI, показало, что потребление любых молочных продуктов связано с возникновением прыщей у лиц в возрасте от 7 до 30 лет. Заметим, что такое решение не обязательно справится со всеми вашими проблемами.
- Не переусердствуйте с масками и процедурами для подсушивания кожи. Если прыщи появляются из-за чрезмерного количества масла в дерме, то логично, что ее нужно сделать сухой. Однако сверхурочные усилия подсушить кожу вернутся еще большим выработкой масел.
- Меньше употребляйте сахара, как в чистом виде, так и в сладостях. Если прыщи возникают на щеках и скулах, то, вероятнее всего – это следствие присутствия в вашем рационе избыточного количества сахара и другой еды: помидоров, цитрусовых фруктов, соков.
- Пейте чай с мятой. По результатам исследований, опубликованных в Международном журнале эндокринологии и метаболизма, мята предотвращает появление угрей из-за влияния на соответствующие гормоны.