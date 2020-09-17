Морщины на шее являются распространенной проблемой не только у женщин старшего возраста, но и молодые девушки могут от них страдать. Ведь нежная кожа на шее и участке декольте также нуждается в надлежащем уходе. Но обычно женщины сосредотачиваются на заботе лишь о коже лица. Поэтому морщины могут появляться даже раньше, и стоит узнать, как предотвратить их появление.

Кожа на шее и в области декольте очень тонкая и больше всего подвергается негативному воздействию различных внешних факторов: неблагоприятная экология, неправильный образ жизни и уход, пишет Elle. Поэтому появляются так называемые "кольца Венеры" – поперечные морщины-складки на шее. Проблему легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями.

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Причины возникновения морщин на шее

Наследственность.

Возрастные изменения кожи.

Неправильный уход за соответствующим участком.

Негативное влияние таких вредных привычек как: неправильная осанка, сидячий образ жизни и другие.

Отсутствие защиты кожи шеи от попадания ультрафиолетовых лучей на нее.



Почему появляются морщины на шее / Фото Unsplash

Как предотвратить появление морщин на шее

Правильный уход за кожей . Шею и участок также нужно очищать, как и кожу лица. Ведь на них также скапливается грязь, которая провоцирует появление мелких морщин. Для правильной очистки будет достаточно делать домашний пилинг 1 раз в неделю. Используйте средство с маленькими абразивными частицами, чтобы не травмировать тонкую кожу шеи. В частности, вы можете сочетать домашние уходовые процедуры с салонными. Делать химический пилинг самостоятельно не стоит. Лучше обратитесь к профессионалу. Кроме периодических процедур, нужно ежедневно увлажнять кожу шеи специальными сыворотками, пользоваться питательным кремом и солнцезащитным средством, чтобы защитить шею и область декольте от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

. Шею и участок также нужно очищать, как и кожу лица. Ведь на них также скапливается грязь, которая провоцирует появление мелких морщин. Для правильной очистки будет достаточно делать домашний пилинг 1 раз в неделю. Используйте средство с маленькими абразивными частицами, чтобы не травмировать тонкую кожу шеи. В частности, вы можете сочетать домашние уходовые процедуры с салонными. Делать химический пилинг самостоятельно не стоит. Лучше обратитесь к профессионалу. Кроме периодических процедур, нужно ежедневно увлажнять кожу шеи специальными сыворотками, пользоваться питательным кремом и солнцезащитным средством, чтобы защитить шею и область декольте от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Разминка шеи и массаж . Найдите утром или вечером свободную минутку, чтобы сделать легкую разминку и массаж шеи. Таким образом вы сможете долго сохранять кожу упругой и гладкой:



. Найдите утром или вечером свободную минутку, чтобы сделать легкую разминку и массаж шеи. Таким образом вы сможете долго сохранять кожу упругой и гладкой: плавные наклоны голову в разные стороны;

нанесение увлажняющего средства на шею и поглаживание кожи массажными движениями. Водите пальцами от подбородка вниз к шее, стимулируя кровообращение в этой области тела;

старайтесь следить за осанкой и держать спину всегда ровно.



Как иметь красивую кожу на шее / Фото Pexels