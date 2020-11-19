Длинные, короткие, с изгибом или без: как правильно выбрать тушь по типу ресниц
Тушь для ресниц – завершающий штрих в любом макияже. Как правильно подобрать тушь и чем они отличаются – читайте в нашем материале.
Для того, чтобы правильно подобрать тушь, необходимо обратить внимание на длину, густоту и жесткость ресниц, отмечает maybelline.
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На что обратить внимание во время выбора туши
Дайте характеристику своим ресницам
По длине:
- короткие
- средние
- длинные
Объем:
- редкие
- средние
- густые
- неравномерные
По толщине бывают:
- тонкие
- средние
- толстые
Важно также определиться с изгибом ресниц:
- прямые
- загнутые
- прямые и направленные вниз
По жесткости различают:
- мягкие
- жесткие
Цвет:
- светлые
- средние
- темные
Выбирайте тушь в соответствии с типом ресниц / Фото pexels
Как определить, какая тушь нужна
- Если вы обладательница коротких или средней длины ресниц, то вам лучше использовать тушь, которая их визуально удлиняет.
- Практически прямые, без изгиба ресницы – сделает более привлекательными тушь, которая подкручивает ресницы, также используйте щипчики.
- Неравномерные ресницы укротит тушь "уход и объем".
- Для темных можно выбирать тушь любого оттенка.
- Если у вас густые ресницы, то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение туши, которая удлиняет их.
- Тушь "уход" и "разделение" подойдет для мягких или тонких (средней толщины) ресниц. Не стоит на них накладывать большое количество слоев средства.
- Для жестких и тонких, стоит использовать подкручивающую тушь и щипчики для завивки.
- Тушь для объема, которая придает ресницам пышность и толщину, подойдет для длинных и тонких ресниц.
- Для коротких и тонких – нужна удлиняющая с эффектом объема.
- Если же у вас длинные, редкие и тонкие, то лучше выбирать тушь для объема и подкручивающую.
- Удлиняющий эффект также рекомендован для коротких и густых ресниц.
- Для длинных и густых – подкручивающая. В таком случае тушь стоит наносить в один слой и окрашивать только верхние ресницы.
- Тушь с подкручивающим эффектом подойдет обладательницам длинных, густых, но тонких ресниц.
Какой должна быть щеточка
- Для густых ресниц – выбирайте щеточку с длинным ворсом.
- Для мягких и тонких ресниц – не используйте силиконовые щеточки.
- Если ресницы жесткие и длинные, то лучше выбирать щеточку с длинной и жесткой щетиной.
- Щеточка с длинным ворсом – для густых ресниц.
- При монголоидном разрезе глаз или невысоком нижнем веке – выбирайте очень тонкую щеточку.
Обратите внимание на щеточку / Фото pexels
Ошибки при окрашивании ресниц
О том, чего делать не стоит и что вредит ресницам, рассказывает tochka.net.
- Нельзя наносить много слоев туши. Она может осыпаться и создавать темные круги под глазами.
- Не стоит использовать тушь по истечении срока годности.
- Нельзя делать резкие движения щеточкой в тюбике. Воздух, который попадает внутрь через такие движения, ускоряет засыхание туши.
- Не красьте ресницы в спешке. Неаккуратные движения загрязняют веко и слепляют ресницы.
Как нужно красить ресницы тушью
- Окрашивать ресницы необходимо зигзагообразными движениями из стороны в сторону, вытягивающими движениями вверх.
- Наносить тушь от корней до кончиков.
- Тушь необходимо наносить на нижние и верхние ресницы, кроме некоторых случаев.
- Для того, чтобы не было комочков, используйте щеточку для расчесывания ресниц.
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