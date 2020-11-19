Тушь для ресниц – завершающий штрих в любом макияже. Как правильно подобрать тушь и чем они отличаются – читайте в нашем материале.

Для того, чтобы правильно подобрать тушь, необходимо обратить внимание на длину, густоту и жесткость ресниц, отмечает maybelline. Читайте также Ошибки начинающих визажистов: что мешает молодым мастерам макияжа преуспеть На что обратить внимание во время выбора туши Дайте характеристику своим ресницам По длине: короткие

средние

длинные Объем: редкие

средние

густые

неравномерные По толщине бывают: тонкие

средние

толстые Важно также определиться с изгибом ресниц: прямые

загнутые

прямые и направленные вниз По жесткости различают: мягкие

жесткие Цвет: светлые

средние

темные Главная задача туши – это сделать ресницы пушистыми, длинными, с красивым изгибом.

Выбирайте тушь в соответствии с типом ресниц / Фото pexels Как определить, какая тушь нужна Если вы обладательница коротких или средней длины ресниц , то вам лучше использовать тушь, которая их визуально удлиняет.

, то вам лучше использовать тушь, которая их визуально удлиняет. Практически прямые, без изгиба ресницы – сделает более привлекательными тушь, которая подкручивает ресницы, также используйте щипчики.

– сделает более привлекательными тушь, которая подкручивает ресницы, также используйте щипчики. Неравномерные ресницы укротит тушь "уход и объем".

укротит тушь "уход и объем". Для темных можно выбирать тушь любого оттенка.

можно выбирать тушь любого оттенка. Если у вас густые ресницы , то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение туши, которая удлиняет их.

, то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение туши, которая удлиняет их. Тушь "уход" и "разделение" подойдет для мягких или тонких (средней толщины) ресниц. Не стоит на них накладывать большое количество слоев средства.

Не стоит на них накладывать большое количество слоев средства. Для жестких и тонких , стоит использовать подкручивающую тушь и щипчики для завивки.

, стоит использовать подкручивающую тушь и щипчики для завивки. Тушь для объема, которая придает ресницам пышность и толщину, подойдет для длинных и тонких ресниц.

Для коротких и тонких – нужна удлиняющая с эффектом объема.

– нужна удлиняющая с эффектом объема. Если же у вас длинные, редкие и тонкие , то лучше выбирать тушь для объема и подкручивающую.

, то лучше выбирать тушь для объема и подкручивающую. Удлиняющий эффект также рекомендован для коротких и густых ресниц.

Для длинных и густых – подкручивающая. В таком случае тушь стоит наносить в один слой и окрашивать только верхние ресницы.

– подкручивающая. В таком случае тушь стоит наносить в один слой и окрашивать только верхние ресницы. Тушь с подкручивающим эффектом подойдет обладательницам длинных, густых, но тонких ресниц. Какой должна быть щеточка Для густых ресниц – выбирайте щеточку с длинным ворсом.



Для мягких и тонких ресниц – не используйте силиконовые щеточки.



Если ресницы жесткие и длинные, то лучше выбирать щеточку с длинной и жесткой щетиной.



Щеточка с длинным ворсом – для густых ресниц.



– для густых ресниц. При монголоидном разрезе глаз или невысоком нижнем веке – выбирайте очень тонкую щеточку.

Обратите внимание на щеточку / Фото pexels Ошибки при окрашивании ресниц О том, чего делать не стоит и что вредит ресницам, рассказывает tochka.net. Нельзя наносить много слоев туши. Она может осыпаться и создавать темные круги под глазами. Не стоит использовать тушь по истечении срока годности. Нельзя делать резкие движения щеточкой в тюбике. Воздух, который попадает внутрь через такие движения, ускоряет засыхание туши. Не красьте ресницы в спешке. Неаккуратные движения загрязняют веко и слепляют ресницы. Как нужно красить ресницы тушью Окрашивать ресницы необходимо зигзагообразными движениями из стороны в сторону, вытягивающими движениями вверх.

Наносить тушь от корней до кончиков.

Тушь необходимо наносить на нижние и верхние ресницы, кроме некоторых случаев.

Для того, чтобы не было комочков, используйте щеточку для расчесывания ресниц.