Очищать кожу специальным средством нужно даже тогда, когда вы не наносите макияж. Ведь грязь все равно накапливается на коже в течение дня. Мицеллярная вода помогает от него избавиться и защитить кожу лица от появления прыщей и закупорки пор.

Мицеллярную воду, как и любое другое уходовое средство, необходимо выбирать в соответствии с типом и особенностями вашей кожи. Vogue рассказал на что стоит обращать внимание при выборе мицеллярной воды для очистки лица.

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Что такое мицеллярная вода

Продукт содержит активные компоненты, которые называют мицеллы. Их нельзя заметить невооруженным глазом, но выполняют они важную функцию: как магнит, очищая кожу лица от остатков косметики, притягивают всю грязь. Важно то, что использование мицеллярной воды является безопасным для лица, потому что средство не обладает свойствами повреждать липидные структуры. Таким образом после очистки вы не будете чувствовать сухости и стянутости на коже.

Мицеллярно воду рекомендуют использовать не только для удаления макияжа, но и протирать им лицо утром, чтобы наносить косметику на чистую кожу, которая могла накопить загрязнения во время сна. Также применяйте средство после физических нагрузок, чтобы избавиться от потоотделения.



Особенности мицеллярной воды / Фото Pexels

Как правильно выбрать мицеллярной воду