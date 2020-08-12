Не все так просто: как правильно выбрать мицеллярную воду для своего типа кожи
Очищать кожу специальным средством нужно даже тогда, когда вы не наносите макияж. Ведь грязь все равно накапливается на коже в течение дня. Мицеллярная вода помогает от него избавиться и защитить кожу лица от появления прыщей и закупорки пор.
Мицеллярную воду, как и любое другое уходовое средство, необходимо выбирать в соответствии с типом и особенностями вашей кожи. Vogue рассказал на что стоит обращать внимание при выборе мицеллярной воды для очистки лица.
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Что такое мицеллярная вода
Продукт содержит активные компоненты, которые называют мицеллы. Их нельзя заметить невооруженным глазом, но выполняют они важную функцию: как магнит, очищая кожу лица от остатков косметики, притягивают всю грязь. Важно то, что использование мицеллярной воды является безопасным для лица, потому что средство не обладает свойствами повреждать липидные структуры. Таким образом после очистки вы не будете чувствовать сухости и стянутости на коже.
Мицеллярно воду рекомендуют использовать не только для удаления макияжа, но и протирать им лицо утром, чтобы наносить косметику на чистую кожу, которая могла накопить загрязнения во время сна. Также применяйте средство после физических нагрузок, чтобы избавиться от потоотделения.
Особенности мицеллярной воды / Фото Pexels
Как правильно выбрать мицеллярной воду
- Для сухой кожи. Если очищать кожу чрезмерно, то можно вызвать сухость. Чтобы избежать потери влаги, выбирайте ту мицеллярной воду, которая содержит увлажняющие и питательные компоненты: гиалуроновую кислоту, глицерин или гель алоэ вера.
- Для жирной кожи. Вам понадобятся средства для ухода, которые имеют свойство регулировать выработку кожного сала. Обратите внимание, чтобы в их составе были цинк или миндальное кислота. Также можете пользоваться мицеллярной водой с матирующим эффектом.
- Для проблемной кожи, склонной к высыпаниям. Мицеллярная вода также может способствовать улучшению состояния вашей кожи. Если вы боретесь с прыщами, которые провоцирует активная выработка кожного сала, то пользуйтесь средством для очистки кожи с содержанием цинка, салициловой кислоты и витамина C.
- Для чувствительной кожи. Вам нужен средство с нежной и мягкой формулой.