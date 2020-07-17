Мастхэвом современной женщины должны быть ухоженные руки. Ведь по их виду можно узнать о том, насколько она опрятна, заботится о своей внешности и даже определить примерный возраст. Поэтому советы по уходу за кожей рук понадобятся каждой.

До 30 лет обычно проблем с кожей рук не возникает. Однако, если не ухаживать за ней должным образом, то все дефекты будут появляться позже. Cosmopolitan поделился советами, которые помогут всегда иметь нежные и ухоженные руки. Следует знать: Как сделать кожу лица матовой: советы корейского и американского дерматологов Как правильно ухаживать за руками Откажитесь от чрезмерного мытья рук . На самом деле мытье рук является базовым этапом в уходе за ними. Однако слишком часто мыть руки с использованием обычного мыла может быть вредным для кожи. Потому что мыло сушит ее и удаляет все натуральные масла, которые поддерживают кожу увлажненной. Приобретите специальное средство для мытья рук, которое содержит увлажняющие добавки и витамины. Также после каждого мытья не забывайте наносить любимый крем для рук.

. На самом деле мытье рук является базовым этапом в уходе за ними. Однако слишком часто мыть руки с использованием обычного мыла может быть вредным для кожи. Потому что мыло сушит ее и удаляет все натуральные масла, которые поддерживают кожу увлажненной. Приобретите специальное средство для мытья рук, которое содержит увлажняющие добавки и витамины. Также после каждого мытья не забывайте наносить любимый крем для рук. Увлажняйте. Коже рук не так повезло, как коже лица, потому что у нее в 10 раз меня сальных желез. Руки очень благоприятные к факторам, которые способствуют их сухости и потере эластичности. Чтобы избежать этого, следует правильно выбрать крем для рук. Обращайте внимание на то, что в его составе были антиоксиданты, ретинол, экстракты растений и косметические масла. Также, если у вас есть особые потребности, например, кожа рук недостаточно увлажнена и эластичная, то в креме обязательно должна быть гиалуроновая кислота, для сухой и поврежденной кожи нужны аллантоин, пантенол и глицерин.

Домашний уход за кожей рук / Фото Unsplash Совмещайте пилинг и маски . Благодаря такому тандему можно сохранить упругость и мягкость кожи рук на долгий период. Научитесь делать эти процедуры в домашних условиях самостоятельно, чтобы регулярно их повторять. Эксперты рекомендуют пользоваться скрабами с фруктовыми кислотами и мелкими абразивными частицами. Маску следует делать после пилинга. Она должна увлажнять и питать кожу. Поэтому попробуйте самодельные витаминные маски и обертывания или приобретите уже готовые в косметическом магазине с содержанием коллагена, белка и минералов.

. Благодаря такому тандему можно сохранить упругость и мягкость кожи рук на долгий период. Научитесь делать эти процедуры в домашних условиях самостоятельно, чтобы регулярно их повторять. Эксперты рекомендуют пользоваться скрабами с фруктовыми кислотами и мелкими абразивными частицами. Маску следует делать после пилинга. Она должна увлажнять и питать кожу. Поэтому попробуйте самодельные витаминные маски и обертывания или приобретите уже готовые в косметическом магазине с содержанием коллагена, белка и минералов. Боритесь с пигментацией. Чтобы предотвратить появление пигментных пятен, нужно пользоваться кремом для рук с SPF-защитой. Однако обычно руки – это самая незащищенный участок кожи, которые подвергается вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Если у вас появилась пигментация на руках, то пользуйтесь сыворотками и кремами с витамином C, эфирными цитрусовыми маслами и экстрактами таких растений, как маргаритки и петрушка.

Особенности ухода за кожей рук / Фото Pexels Тонизируйте. Коже рук свойственно с возрастом терять тонус и эластичность. Восстановить ее прежнее состояние помогут специальные ванночки. Их следует делать 1-3 раза в неделю. С трещинами и другими повреждениями на коже рук эффективно справится ванночка из настоянного отвара ромашки. А отвар дубовой коры полезен, когда ваши руки беспокоят воспаления, высыпания или царапины. Против потоотделения действенной будет ванночка из морской соли. Также, если вы хотите длительной молодости рук, укрепить кожный покров и тонизировать кожу рук, то экспериментируйте с настойкой календулы.

Коже рук свойственно с возрастом терять тонус и эластичность. Восстановить ее прежнее состояние помогут специальные ванночки. Их следует делать 1-3 раза в неделю. С трещинами и другими повреждениями на коже рук эффективно справится ванночка из настоянного отвара ромашки. А отвар дубовой коры полезен, когда ваши руки беспокоят воспаления, высыпания или царапины. Против потоотделения действенной будет ванночка из морской соли. Также, если вы хотите длительной молодости рук, укрепить кожный покров и тонизировать кожу рук, то экспериментируйте с настойкой календулы. Не забывайте о стильном маникюре. На состояние ногтей также влияют возрастные изменения организма и внешние факторы. Чтобы ваши руки были полноценно ухоженными, то подлечите ногти с помощью базового покрытия с кальцием, протеинами шелка, минералами и микроэлементами. А потом обязательно сделайте аккуратный и модный маникюр.