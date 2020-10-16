Одной из самых больших проблем для обладательниц тонких волос является отсутствие объема. Существуют простые бьюти-лайфхаки, которые помогут перехитрить природу и визуально сделать ваши локоны более густыми и эффектными. Стоит лишь научиться правильно сушить волосы.

Когда вы моете волосы, то под тяжестью воды пряди становятся тяжелее и, как следствие, исчезает прикорневой объем. Harper's Bazaar поделился советами, которые будут способствовать объему даже тонких волос.

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Как правильно сушить тонкие волосы

Начните с обязательного нанесения термозащиты на волосы. Затем воспользуйтесь специальными спреями и лосьонами, которые предназначены для утолщения волос . Некоторые из них действительно действенные. Ищите средства с пометками: texture, hold и thickness. Важно не наносить слишком много продукта, чтобы не получить обратный эффект.

на волосы. Затем воспользуйтесь специальными спреями и лосьонами, которые предназначены . Некоторые из них действительно действенные. Ищите средства с пометками: texture, hold и thickness. Важно не наносить слишком много продукта, чтобы не получить обратный эффект. Аккуратно расчесывайте пряди во время сушки. Эксперты рекомендуют сначала высушить волосы на 80-90% и лишь потом использовать насадку для брашинга. Чтобы получить дополнительный объем, попробуйте не расчесывать корни волос, а лишь двигайтесь расческой по общей длине.



Как правильно сушить волосы феном / Фото Pexels