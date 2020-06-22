Если знать принципы правильной техники, то брови можно выщипывать самостоятельно дома на уровне с салонной процедурой. Брови создают форму общего вида лица, поэтому к уходу за ними нужно подойти ответственно.

Чтобы брови не теряли форму и всегда выглядели красиво, стоит регулярно их выщипывать и проводить процедуры по уходу. СТБ собрал рекомендации, как правильно делать коррекцию бровей дома.

Темы: Как правильно ухаживать за бровями в домашних условиях: секреты визажистов

Что нужно знать об уходе за бровями

Расчесывание бровей специальной щеточкой должно стать для вас ежедневной рутиной.

Чтобы форма бровей не терялась, выщипывайте волоски сразу, как они появляются.

Научитесь правильно красить брови. Это поможет добавить им объем и скроет участки, на которых нет волос.

Тщательно выбирайте тон для окрашивания бровей. Он должен быть максимально приближен к цвету корней волос.

То же правило относительно формы бровей. Она должна подходить вашему типу лица. Например, для круглого лица подойдет изогнутая форма бровей, как и квадратному, но в этом случае можно сделать длинный хвостик. Преимущества овального лица подчеркнут прямые брови с закругленным кончиком, а треугольного – высокая линия бровей с плавным изгибом.

Правильный уход за бровями на дому / Фото Pexels

Как правильно щипать брови самостоятельно

Продезинфицируйте инструменты и кожу вокруг бровей спиртом. Тщательно расчешите брови. Очертите желаемую форму бровей белым карандашом. Щипайте те волоски, которые остались вне очерченной границы. Важно выщипывать волоски по линии роста быстро и резким движением. В конце процедуры вновь протрите кожу спиртом, а затем увлажните и успокойте с помощью крема.

Алгоритм выщипывания бровей своими руками / Фото Pexels

Чтобы определить идеальную форму бровей для себя, визажисты рекомендуют приложить к лицу карандаш, чтобы образовалось 2 точки: одна в выпуклой части носа, а вторая на линии внутреннего уголка глаза. Далее переместите карандаши к зрачку глаза. Место их пересечения является самой высокой точкой изгиба бровей. Следующая "остановка", которая должна стать концом хвостика брови, пересечение карандаша с внешним краем глаза. Поставьте себе эти точки и, отталкиваясь от их расположения, оформляйте брови.