Многим кажется, что расчесывание волос – это самая простая бьюти-процедура. Однако hair-эксперты убеждены, что не все умеют правильно пользоваться расческой или щеткой для волос. То, как вы расчесываете ваши локоны, значительно влияет на их состояние.

Чтобы вы правильно расчесывали волосы, но не повреждали свои пряди, hair-эксперты поделились с Cosmopolitan полезными советами. Читайте также: Как освежить внешний вид: 3 всегда актуальные стрижки, которые омолаживают лицо Как правильно расчесывать волосы Расчесывать волосы нужно всем , независимо от их длины. Таким образом вы избежите повреждения в результате запутанных волос.

, независимо от их длины. Таким образом вы избежите повреждения в результате запутанных волос. Не стоит сразу после мытья расчесывать волосы. Ведь чешуйки волосяной кутикулы не успели полностью закрыться, потому в этот момент волосы наиболее уязвимы. Если есть необходимость взаимодействовать с влажными волосами, то делайте это расческой с редкими зубцами поверх маски или кондиционера.

Ведь чешуйки волосяной кутикулы не успели полностью закрыться, потому в этот момент волосы наиболее уязвимы. Если есть необходимость взаимодействовать с влажными волосами, то делайте это расческой с редкими зубцами поверх маски или кондиционера. После мытья обвертывайте волос мягким полотенцем примерно на 10 минут. После воды и шампуня волосы впитывают воду до 30% собственной массы, поэтому будут ломкими во время расчесывания.

Что делать после мытья волос / Фото Pexels Если влажные концы волос перепутались между собой, то расчешите пряди руками, и позвольте им подсохнуть. Если у вас короткие волосы, то расчесывайте его в направлении от кожи головы вниз. С длинными волосами стоит вести себя по-другому: двигайтесь расческой от концов волос, слегка поддерживая их, и медленно двигайтесь вверх.

и позвольте им подсохнуть. Если у вас короткие волосы, то расчесывайте его в направлении от кожи головы вниз. С длинными волосами стоит вести себя по-другому: двигайтесь расческой от концов волос, слегка поддерживая их, и медленно двигайтесь вверх. Вьющиеся волосы стоит расчесывать влажными. Но предварительно нанесите на них кондиционер.

Но предварительно нанесите на них кондиционер. Удобно иметь сразу два инструмента для расчесывания волос: массажную щетку и расческу. Важно, чтобы зубцы не были близко расположены друг к другу. Расческу выбирайте из натурального дерева, а щетку – из натурального ворса.

Важно, чтобы зубцы не были близко расположены друг к другу. Расческу выбирайте из натурального дерева, а щетку – из натурального ворса. Обязательно регулярно очищайте инструменты для расчесывания волос. Ведь на них собирается грязь и секреты сальных желез.

Инструменты для расчесывания волос / Фото Unsplash Не одалживайте свою расческу никому. Любой материал склонен накапливать не только секрет сальных желез, но и яйца паразитов и патогенные грибки.

Любой материал склонен накапливать не только секрет сальных желез, но и яйца паразитов и патогенные грибки. Расчесывать волосы дважды или трижды в день будет достаточно.