Прием душа, казалось бы, знакомая и простая для всех процедура. Однако даже во время нее можно допустить несколько ошибок. Таким образом вы сможете навредить телу. Включение воды, мытье и вытирание насухо – не единственные принципы, которых стоит придерживаться, принимая душ.

Наверное, каждый человек принимает душ утром и вечером. Однако это еще не значит, что вы делаете это правильно. Harper's Bazaar назвал ошибки, которых не стоит делать во время приема душа, чтобы избежать проблем с кожей. Узнайте: Мицеллярная вода и праймер: как подготовить различные типы кожи к нанесению макияжа Ошибки во время приема душа Неправильная температура воды. Очень холодный и слишком горячий душ не является полезным. Вода низкой температуры поможет вам проснуться, но не расслабиться. А горячая вода провоцирует выделение из тела природного сала. Таким образом кожа становится тусклой, сухой и возникает зуд. Лучше выбирайте воду комнатной температуры. Тогда вы сможете защитить кожу от преждевременного старения, сухости, прыщей и угрей.

Очень холодный и слишком горячий душ не является полезным. Вода низкой температуры поможет вам проснуться, но не расслабиться. А горячая вода провоцирует выделение из тела природного сала. Таким образом кожа становится тусклой, сухой и возникает зуд. Лучше выбирайте воду комнатной температуры. Тогда вы сможете защитить кожу от преждевременного старения, сухости, прыщей и угрей. Слишком долгий прием душа. Если долго стоять под потоком теплой воды, то вероятно вы повредите кожу. Ведь длительные водные процедуры приводят к тому, что кожу покидает натуральное сало и влага. После того, как вам начало казаться, что вы имеете с кожей определенные проблемы, попробуйте сократить время нахождения в душе и наблюдайте за изменениями. Как правильно принимать душ / Фото Unsplash Использование специальной губки. Губки помогаю экономить моющее средство, ведь они образуют много пенки с небольшим его количеством. Тем не менее, этот "инструмент для душа" накапливает много бактерий и грязи, которые вы затем переносите на тело, раздражая чувствительную и сухую кожу.

Губки помогаю экономить моющее средство, ведь они образуют много пенки с небольшим его количеством. Тем не менее, этот "инструмент для душа" накапливает много бактерий и грязи, которые вы затем переносите на тело, раздражая чувствительную и сухую кожу. Применение жесткого средства для душа. С помощью обычного мыла и воды можно избавиться ото всех бактерий на теле. Не стоит пользоваться средствами для мытья с жестким составом. Мягкое очищающее средство содержит больше липидов, которые полезны для здоровья кожи.

С помощью обычного мыла и воды можно избавиться ото всех бактерий на теле. Не стоит пользоваться средствами для мытья с жестким составом. Мягкое очищающее средство содержит больше липидов, которые полезны для здоровья кожи. Намыливание перед нанесением шампуня. Мыло должно смывать остатки других средств с вашей кожи, которые могут провоцировать акне. Поэтому делайте все в такой последовательности: нанесите шампунь, смойте, затем нанесите кондиционер, намыливайте все тело и смывайте кондиционер и гель для душа обычной теплой водой. В частности, относительно удаления лишних волос с тела. Оставляйте этот этап на исходе. Тогда волоски станут мягче и брить их будет легче. Чего не следует делать в душе / Фото Pexels Прием душа только утром. Для банных процедур не существует идеального периода суток. Все индивидуально, в зависимости от того, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать. Утренний душ помогает человеку проснуться и почувствовать бодрость. Но теплый душ перед сном также важен, и принимать его следует за 1-2 часа перед тем, как идти спать. Он будет способствовать более быстрому засыпанию.

Для банных процедур не существует идеального периода суток. Все индивидуально, в зависимости от того, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать. Утренний душ помогает человеку проснуться и почувствовать бодрость. Но теплый душ перед сном также важен, и принимать его следует за 1-2 часа перед тем, как идти спать. Он будет способствовать более быстрому засыпанию. Слишком частые приемы душа. Не у всех есть потребность в двукратном приеме душа ежедневно. Особенно в холодное время года. По данным Гарвардской медицинской школы, существуют люди, которым вполне достаточно мыться несколько раз в неделю. Тем не менее, если в вашей жизни присутствует физическая активность, и вы испытываете такую необходимость, то ополаскивайтесь в душе один раз, а следующий прием сделайте полноценным.