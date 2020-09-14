Патчи под глаза остаются популярным бьюти-мастхевом среди женщин, которые заботятся о своем внешнем виде. Среди их полезных свойств выделяют увлажнение чувствительной кожи вокруг глаз, содействие ее упругости, устранение признаков усталости и отеков. Чтобы добиться лучшего результата от использования патчей, стоит придерживаться нескольких полезных советов.

Среди всех патчей для шеи, живота, груди или бедер, больше всего используют все же небольшие гиалуроновые "наклейки" под глаза. Elle поделился советами, как правильно пользоваться патчами под глаза, чтобы получить от процедуры как можно больше пользы. Читайте также: Глубокое очищение кожи лица: домашние детокс-маски Как пользоваться патчами под глаза Нельзя использовать патчи, если на лице есть остатки макияжа. Чтобы от патчей была польза, ими необходимо пользоваться только на очищенной и сухой коже. Когда компоненты в составе косметики и патчей смешаются, то могут вызвать непредсказуемую реакцию в виде раздражения, покраснения или аллергии.

Правильное использование патчей под глаза / Фото Pexels Подготовьте подходящий участок лица к нанесению патчей. Кожа вокруг глаз является особенно нежной и чувствительной, поэтому предварительно сделайте ей легкий массаж: аккуратно постучите кончиками пальцев и сделайте несколько круговых движений. Таким образом кровь начнет лучше циркулировать, а ингредиенты патчей смогут принести больше пользы.

Результат от использования патчей под глаза / Фото Pexels Не смывайте остатки жидкости после использования патчей. Обычно патчи нужно носить 15-20 минут или еще существуют такие, которые оставляют на всю ночь, однако после снятия патчей не стоит сразу тщательно очищать лицо водой. Распределите жидкость по коже, чтобы она хорошо впиталась. Ведь "водичка" патчей обладает увлажняющими и смягчающими свойствами.