Женщины из Франции обладают умением идеально наносить матовую помаду на губы. Несмотря на то, что с такой текстурой трудно работать, им удается придать губам объем и страстный вид. Чтобы также этому научиться, вам стоит узнать о некоторых бьюти-тайнах француженок.