Как правильно наносить матовую помаду на губы: советы француженок
Женщины из Франции обладают умением идеально наносить матовую помаду на губы. Несмотря на то, что с такой текстурой трудно работать, им удается придать губам объем и страстный вид. Чтобы также этому научиться, вам стоит узнать о некоторых бьюти-тайнах француженок.
Француженки знают много тайн и лайфхаков, которые облегчают их бьюти рутину и помогают оставаться красивыми. Cosmopolitan поделился действенными советами от французских красавиц для правильного нанесения матовой помады и ее стойкости.
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Как правильно красить губы матовой помадой
- Скраб, увлажнение и регулярная маска для губ, а не только перед нанесением помады.
- С помощью консилера на основе масел и других увлажняющих компонентов выровняйте поверхность губ. Таким образом вы замаскируете микротрещины и закрепите матовую помаду.
- Применяйте бальзам для губ за 10-15 минут перед нанесением помады. Не переусердствуйте с количеством продукта, если его будет слишком много на губах и он не успеет впитаться, то вы не получите желаемого матового эффекта.
- Создавайте контур губ специальным карандашом, оттенок которого будет соответствовать цвету помады. В частности, карандашом можно легонько корректировать форму губ, если существует необходимость. Если вы аккуратно растушуете контуры, то губы будут казаться пухлыми.
- Используйте специальную твердую и синтетическую кисть для нанесения помады.
- Не покрывайте старый слой помады новым. Если через некоторое время помада потеряла первоначальный вид, то используйте палец, чтобы затушевать необходимый участок помадой, легонько постукивая по губам.
- Не кусайте и не облизывайте губы. С этими привычками вы не сможете получить идеальную матовость в любом случае.
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