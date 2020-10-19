Ханг Ванго – известный звездный визажист из Америки. Он рассказал, какую ошибку чаще всего совершают женщины во время создания макияжа, маскируя мелкие недостатки на лице. Если делать это неправильно, то вам не удастся достичь желаемого эффекта.

Мелкие недостатки часто появляются на коже лица. Они могут вызывать дискомфорт, если их неудачно замаскировать. Cosmopolitan рассказал, какой ошибки нельзя допускать во время этой процедуры.

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Ошибка при маскировке неровностей на лице

Ханг Ванго говорит, что создать макияж мечты мешают недостатки, которые являются привычным явлением на коже лица. Он добавляет, что одним из самых частых запросов от поклонников его творчества есть просьба рассказать, как правильно скрывать прыщи и угри.

Визажист поделился единственной ошибкой, которой стоит избегать, чтобы иметь идеальный тон кожи. "Я думаю, что лучшим способом скрыть любые пятна является использование корректора того же оттенка, что и тональный крем", – пояснил Ханг. "Большинство людей используют тот же (более светлый) корректор, который используют под глазами, чтобы замаскировать темные круги, но использование одного и того же оттенка заставляет все сочетаться. Если вы используете более светлый корректор, вы точно выделите то место, где есть прыщ".

Мастер по макияжу Ханг Ванго рекомендует использовать корректоры в двух оттенках, чтобы осветить темные круги под глазами и замаскировать прыщи и пятна на лице.