Анита Луценко - звездная фитнес-тренер и эксперт по похудению. Она активно делится эффективными упражнениями для рельефной фигуры и гибкости тела на своей инстаграм-странице, где у нее более миллиона подписчиков. Недавно тренер показала, как можно накачать пресс дома с помощью четырех упражнений.

ТСН поделился тренировкой от Аниты Луценко для рельефного пресса. Упражнения, которые демонстрирует тренер, просты и их можно выполнять дома.

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Анита Луценко рекомендует выполнять каждое из четырех упражнений в течение 30 секунд по очереди. Чтобы тренировка была эффективнее, повторяйте упражнения по 3 раза каждое. Прежде чем начинать делать комплекс упражнений, стоит узнать, что они предназначены для людей без проблем со здоровьем, по словам Аниты.

Упражнения для пресса