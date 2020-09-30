Как правильно качать пресс дома: 4 упражнения от Аниты Луценко для красивого тела
Анита Луценко - звездная фитнес-тренер и эксперт по похудению. Она активно делится эффективными упражнениями для рельефной фигуры и гибкости тела на своей инстаграм-странице, где у нее более миллиона подписчиков. Недавно тренер показала, как можно накачать пресс дома с помощью четырех упражнений.
ТСН поделился тренировкой от Аниты Луценко для рельефного пресса. Упражнения, которые демонстрирует тренер, просты и их можно выполнять дома.
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Анита Луценко рекомендует выполнять каждое из четырех упражнений в течение 30 секунд по очереди. Чтобы тренировка была эффективнее, повторяйте упражнения по 3 раза каждое. Прежде чем начинать делать комплекс упражнений, стоит узнать, что они предназначены для людей без проблем со здоровьем, по словам Аниты.
Упражнения для пресса
- Кранчи или скручивания повторяйте 20 раз, выдыхая во время подъема вверх, при этом поясница должна быть прижатой к полу. Завершая подход, выполните 10 пружин в позиции сверху.
- Вытягивание одной ноги сделайте 20 раз.
- Упражнение "березка" также выполните 20 раз. Важно первый раз не перенапрячься и не получить травму. Поэтому начинайте выполнять упражнение, пока будете чувствовать комфорт.
- Скручивание по диагонали выполняйте 20 повторений. Не забывайте, что плечи во время упражнения должны быть подняты.