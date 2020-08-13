На вытянутых руках или на локтях: Анита Луценко показала, как правильно делать планку
Выполнение планки является эффективным для вашего тела, а особенно для ровной спины и сжигания калории. В частности, это упражнение не требует наличия дополнительного инвентаря или посещения спортзала. Однако вы не получите желаемого результата, если будете ее делать неправильно.
С помощью планки также можно подтянуть и тонизировать мышцы пресса, ягодиц и бедер. Сегодня это упражнение является одним из самых популярных среди звезд, блогеров и других людей, которые заботятся о своем здоровье и красоте тела. ТСН поделился советами от звездного тренера Аниты Луценко как правильно выполнять планку.
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Как правильно делать планку
- Первым делом, если у вас подозрительно начинает болеть спина, то останавливайтесь.
- Важно, чтобы ладони стояли перпендикулярно к плечам.
- Контролируйте свое тело: не сутультесь и не сгибайте спину.
- Держите пресс постоянно напряженным.
- Зафиксируйте положение так, чтобы ноги и руки не "разъезжались".
- Дышите медленно и спокойно. Когда будете выдыхать, живот должен немного идти внутрь.
- Пространство между лопатками не должно выгибаться вниз.
- Планка поможет похудеть, если сочетать ее с правильным питанием и другими физическими нагрузками.
Смотрите, как правильно делать планку:
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