Джоанна Чех – американская косметолог и эксперт по уходу за кожей. Среди ее звездных клиентов также есть актриса Дженнифер Энистон, которая в свои 51 имеет упругую и сияющую кожу. Джоанна поделилась правилами, которые помогут в домашних условиях получить надлежащий уход за кожей.

Косметолог Джоанна Чех уже имеет более 35 лет стажа работы по уходу за кожей, пишет Vogue. Она дала 3 главных совета, которые понадобятся для домашнего ухода за кожей лица.

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Правила для ухода за кожей

Правильно массируйте мышцы лица. "Самым важным в уходе за лицом является техника массажа. Ключ в том, чтобы работать с лицевыми мышцами, как с тестом, перебирая их и массируя, – рассказывает Джоанна Чех. - Это стимулирует кровообращение. Кровь обогащается кислородом, перенося его ближе к коже и освежая ее поверхность. Мышцы слегка разогреваются, вследствие чего любой продукт, который вы наносите после, лучше впитывается". Косметологиня рекомендует прежде всего во время домашних бьюти-процедур делать массаж передней части груди, а затем переходить к бокам позвоночника, растягивая тело. "Когда я делаю массаж во время процедур, то начинаю с линии талии и двигаюсь вверх к основанию черепа. Все нервы, отвечающие за переднюю часть тела, расположены вдоль спинного мозга, поэтому это та зона, которую нужно помассировать в первую очередь. Такой массаж подготовит лицо к следующим процедурам, эффект от которых будет сильнее, если вы правильно подготовитесь", – объясняет косметолог Дженнифер Энистон. Чтобы результат был полноценным, а массаж эффективным, то дальше вам следует массировать трапециевидную мышцу (вдоль мышц шеи к плечу), а потом кожу головы. В частности, эксперт говорит, что можно пользоваться разнообразными специальными массажерами.

Начинайте уход за кожей лица с участка декольте. Не стоит сосредотачиваться только на коже лица и пренебрегать уходом за кожей шеи и декольте. Правильный уход должен начинаться с груди, а заканчиваться на линии роста волос, по словам Джоанны. Правило касается всех бьюти-процедур: от утренних до вечерних. Кожа в зоне декольте и на шее является очень нежной и чувствительной. Именно она 70-80% случаев первой выдает признаки старения, а уже потом лицо. Поэтому ухаживайте за этими участками вдвое больше. Кроме этапа очистки, для области декольте и шеи нужно использовать те же сыворотки и средства для ухода и увлажняющие кремы, которыми вы пользуетесь для кожи лица, или приобретите специальные.