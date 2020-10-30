Так называемые "слепые участки в макияже" – это те, на которые вы считаете необязательным наносить декоративную косметику или даже средства для ухода. Чтобы ваш мейк-ап выглядел полноценным и удачно подчеркивал достоинства вашей внешности, стоит работать со слепыми участками также.