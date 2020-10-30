Правила идеального макияжа: слепые участки, на которые вы часто не обращаете внимания
Так называемые "слепые участки в макияже" – это те, на которые вы считаете необязательным наносить декоративную косметику или даже средства для ухода. Чтобы ваш мейк-ап выглядел полноценным и удачно подчеркивал достоинства вашей внешности, стоит работать со слепыми участками также.
Во время создания макияжа нужно должную часть внимания обращать на детали. Поэтому игнорировать некоторые участки нельзя, пишет Harper's Bazaar.
Интересная информация для вас: Как сделать макияж так, чтобы никто не заметил: главные правила
Слепые участки в макияже
- Шея. Залог идеального макияжа – это отсутствие контрастного перехода между оттенком лица к шее. Если изменение цветов заметно под нижней челюстью, то это выглядит максимально неэстетично. Чтобы этого не случилось, придерживайтесь двух правил: тщательно выбирайте правильный оттенок тонального крема, а второе – наносите его по периферии и особое значение придавайте выравниванию тона шеи.
- Уши. Применяйте вышеописанные правила в макияже относительно ушей также. Ведь, если их не маскировать, то они будут указывать на настоящий оттенок вашей кожи. Чтобы макияж ушей был естественным, применяйте увлажненный бьюти-блендер для нанесения тонального крема на ушные раковины и мочки ушей. После этого воспользуйтесь прозрачной пудрой для покрытия упомянутых участков.
- Линия роста волос. Когда тональный крем попадает на волосы, то его трудно правильно растушевать. Непрофессиональный эффект будет заметным на лбу и висках. Прическа, которая выделяет эти участки лица, предательски подчеркнет вашу бьюти-ошибку. Чтобы избежать такого случая, наносите небольшое количество тонального средства по периферии лица и тщательно растушевывайте его бьюти-блендером. Возможно, вам дальше будет казаться макияж неудачным, то вытрите средство в нежелательном месте салфеткой.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter