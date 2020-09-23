23-летняя Камила Морроне – американская фотомодель и киноактриса. С 2017 года девушка встречается с популярным актером и лауреатом премии Оскар-2016 за лучшую мужскую роль. Также Камила поражает своих поклонников совершенными образами и идеальной укладкой, которую не так трудно повторить самостоятельно, как может казаться на первый взгляд.

Легкие и идеальные волны Камилы Морроне можно повторить самостоятельно дома. Звездный стилист Брюс Скарлет поделился с Cosmopolitan техникой создания прически фотомодели.

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Как сделать идеальную укладку

Для создания прически Камилы Морроне нужно первым делом добавить волосам объема с помощью фиксирующего спрея, который следует наносить на корни. Чтобы прическа имела максимально естественный вид, не нужно начесывать волосы у корней или делать гофре.

После фиксирования накрутите волосы на специальную плойку и аккуратно расчешите локоны. Не используйте дополнительных стайлеров или других бьюти-средств, потому что тогда укладка получит эффект салонной, а вам необходимо, чтобы она выглядела натуральной: сочетала в себе одновременно безупречное состояние волос, здоровый блеск и легкую небрежность.

Если кудри на ваших волосах держатся плохо, то закрепите укладку специальным лаком. Теперь в течение дня можете наслаждаться прической, как у девушки Леонардо Ди Каприо.