Опираясь на тренды прошлых сезонов и наблюдая вариации причесок, hair-эксперты уже определили, какие 5 стрижек будут модными зимой 2021. Они отмечают, что в новом сезоне женщины будут активно совершенствовать свой имидж. Поэтому важно узнать, как стоит постричься, чтобы оставаться стильной.

Салли Гершбер и Райана Тригстада – звездные hair-стилисты. Они рассказали для InStyle о последних тенденциях в стрижках и назвали 5 модных вариантов, как можно постричься зимой.

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Модные стрижки зимы 2021

Боб

Стрижка "боб-каре" является трендовой не только благодаря тому, что подходит почти всем типам лица, но и также она практична. В 2021 можно будет взять пример с прически Каи Гербер, Лоры Гэрриер или Габриэль Юнион. Ведь в тренде многослойная текстурированная версия Боба.

Невидимые слои

Таким образом можно удачно обновить свою прическу, не теряя значительной части длины волос. Целью стрижки является снятие части веса волос, а именно удаление секущихся концов. Ее можно делать на любой длине и текстуре локонов. Данный тип стрижки не отражается на длине волос и может быть незаметным для глаз, но благодаря ему шевелюра получает легкий и живой вид.

Махорка

Так называли популярную стрижку в 70-х, Главной особенностью которой является наслаивание. Прическу можно дополнить челкой. Она будет удачным вариантом для всех типов волос и разной длины, а также подчеркнет черты вашего лица. В частности, возможности для экспериментов с укладкой махорка дает множество.

Современная "Рейчел"

Стрижка главной героини культового сериала "Друзья" возвращается в моду зимой 2021. Пряди волос по бокам лица красиво его обрамляют. Прическа является не только знаменитой, но и подходит всем женщинам, которые стремятся элегантно обновить свой образ.

Челка 70-х

Возвращение hair-трендов прошлого продолжается. Челка из 70-х будет стильным решением как зимой, так и на весь следующий год. Однако следует добавить, чтобы челка имела привлекательный и модный вид, вам понадобится немного времени и специальные средства для волос, чтобы научиться их укладывать.

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