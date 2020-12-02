Как постричься зимой 2020-2021: модные стрижки для обновления имиджа
Зима идеально подходит для экспериментов со своими волосами. Также в эту пору каждой женщине хочется перемен как в жизни, так и во внешнем виде. Модная стрижка может стильно обновить ваш имидж, добавить эффектности образу и подчеркнуть красоту вашего лица. 7 стильных вариантов для зимней стрижки вы найдете в нашем материале.
Чтобы перевоплотиться без лишних усилий, достаточно лишь сделать модную стрижку. Cosmopolitan поделился идеями, как постричься зимой 2020-2021.
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Модные стрижки для зимы
Боб-каре
Каскад
Асимметрия
Пикси
Мальчишеская модная стрижка
Челка
Паж
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