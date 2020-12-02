Зима идеально подходит для экспериментов со своими волосами. Также в эту пору каждой женщине хочется перемен как в жизни, так и во внешнем виде. Модная стрижка может стильно обновить ваш имидж, добавить эффектности образу и подчеркнуть красоту вашего лица. 7 стильных вариантов для зимней стрижки вы найдете в нашем материале.