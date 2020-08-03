Ухаживать за кожей лица нужно регулярно. Когда вы не можете записаться на профессиональную процедуру к косметологу, можно попробовать повторить несколько бьюти-шагов дома, которые будут иметь идентичную эффективность. Для этого стоит воспользоваться советами специалистов.

Воспроизвести настоящий спа-уход за кожей лица в домашних условиях помогут подсказки эстетиков, которыми они поделились с Allure. Возможно, вы не сможете создать в ванной комнате атмосферу, как в салоне красоты, но сделать свою кожу более гладкой и мягкой вам удастся. Читайте также: Каждая женщина может выглядеть, как первая леди: секреты красоты Жаклин Кеннеди Пошаговый уход за кожей лица Начните с двойной очистки. Первым шагом спа-ухода должна быть очистка лица. Таким образом вы избавитесь от всех остатков грязи и косметики на коже и сможете начать "с чистой палитры". Эстетик Джорджия Луиза рекомендует начинать очищение лица со специального средства на масляной основе, чтобы снять макияж, удалить ороговевшие части кожи, сохраняя липидный барьер невредимым. Вторым этапом должно стать использование моющего средства на основе пены или крема, который позаботится об очистке пор.

Первым шагом спа-ухода должна быть очистка лица. Таким образом вы избавитесь от всех остатков грязи и косметики на коже и сможете начать "с чистой палитры". Эстетик Джорджия Луиза рекомендует начинать очищение лица со специального средства на масляной основе, чтобы снять макияж, удалить ороговевшие части кожи, сохраняя липидный барьер невредимым. Вторым этапом должно стать использование моющего средства на основе пены или крема, который позаботится об очистке пор. Отшелушивание. Сразу после очистки необходимо отслоить верхний слой мертвых клеток кожи и лишних масел на ней. Таким образом все ингредиенты, которые вы будете наносить потом, будут лучше проникать в дерму и принесут ей максимум пользы. Опираясь на собственные предпочтения и потребности кожи, выбирайте природный или химический эксфолиант. На этом этапе важно не переусердствовать, потому что чрезмерное отшелушивание провоцирует повреждения защитного липидного барьера кожи.

Как ухаживать за кожей дома / Фото Pexels Маска . Здесь следует обратить внимание на текущие проблемы вашей кожи. Например, если вы замечаете, что она жирная и склонна к прыщам, то наносите маску на основе глины или ту, которая содержит витамин C. Если вас беспокоит сухость кожи, то следует применять маски, предназначенные для гидратации и в своем составе имеют гиалуроновую кислоту и витамин B5. Специалист Джоанна Варгас для сглаживания морщин рекомендует использовать такую ​​маску для лица, которая сформирована из пептидов и антиоксидантов. Главной функцией масок является лечение проблем с кожей лица.

. Здесь следует обратить внимание на текущие проблемы вашей кожи. Например, если вы замечаете, что она жирная и склонна к прыщам, то наносите маску на основе глины или ту, которая содержит витамин C. Если вас беспокоит сухость кожи, то следует применять маски, предназначенные для гидратации и в своем составе имеют гиалуроновую кислоту и витамин B5. Специалист Джоанна Варгас для сглаживания морщин рекомендует использовать такую ​​маску для лица, которая сформирована из пептидов и антиоксидантов. Главной функцией масок является лечение проблем с кожей лица. Пар . Для этого нужно наполнить сосуд горячей водой и расположить лицо над ней. Важно, чтобы испарение не было слишком горячим, чтобы не вызвать ожоги. Тогда установите полотенце над головой и зафиксируйте ее ненадолго. Таким образом на коже откроются поры и она станет мягче. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду кусочки апельсина, лимона, других цитрусовых и капли эфирных масел.

. Для этого нужно наполнить сосуд горячей водой и расположить лицо над ней. Важно, чтобы испарение не было слишком горячим, чтобы не вызвать ожоги. Тогда установите полотенце над головой и зафиксируйте ее ненадолго. Таким образом на коже откроются поры и она станет мягче. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду кусочки апельсина, лимона, других цитрусовых и капли эфирных масел. Увлажнение и массирование. Завершать комплекс процедур, полезных для кожи, такое сочетание: нанесение увлажняющих средств и массаж лица. Звездный эстет Вики Морав говорит, что это самое время для любимых сывороток и увлажняющих кремов, целью которых является гидратация кожи лица. Впоследствии начинайте делать массаж, чтобы усилить кровообращение и лимфатический дренаж. Джорджия Луиза рекомендует начинать его с подбородка и осторожно гладить, двигаясь вверх. Вам помогут ваши пальцы или специальный валик.

Профессиональный уход за кожей лица дома / Фото Pexels Также во время домашнего спа-ухода не забывайте создавать соответствующую атмосферу, которая поможет вам расслабиться и получить удовольствие: зажгите ароматические свечи, включите музыку, воспользуйтесь диффузором для эфирных масел. Важно запомнить: существуют некоторые шаги в уходе за кожей, которые может повторить только профессионал. Поэтому лучше не делать таких манипуляций со своим лицом, которые затем могут привести к появлению рубцов и воспаления. Это касается удаления определенных прыщей и борьбы с другими недостатками. В частности, дома лучше не использовать определенные устройства, предусматривающих лечение кожи светодиодами или микротоки.