Пошаговый уход за кожей лица: косметолог Меган Маркл о тайнах красоты герцогини
Шотландская косметолог Никола Джос, услугами которой пользуются такие известные женщины, как Меган Маркл, Дженнифер Лопес и Кейт Мосс рассказала, как ее клиенткам удается сохранять идеальное состояние кожи и ее сияющий вид. Никола каждой из них подбирает индивидуальную бьюти-рутину, но в ней есть несколько общих шагов.
Популярная в Голливуде косметолог может похвастаться великолепным состоянием кожи своих клиенток. Elle рассказал их тайны ухода за лицом.
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Пошаговый уход за кожей лица
- Массаж лица перед нанесением макияжа. Косметолог Меган Маркл отмечает, что герцогиня, прежде чем перейти к созданию макияжа, массирует кожу, чтобы снять отеки, подтянуть контур, добавить объема мышечной ткани, а также нажатие на правильные рельефные точки на лице может способствовать снижению напряжения.
- Очищение кожи утром с помощью специального масла. Чтобы активизировать мышцы и открыть поры, массажными движениями наносит масло на лицо. Затем Меган Маркл может воспользоваться антивозрастной сывороткой или только дневным кремом.
- Двойное вечернее очищение. Герцогиня делает его с помощью тоника. Сначала удаляет остатки макияжа и другие загрязнения, а другое для поддержания баланса pH (показатель влаги в организме). После Никола рекомендует наносить антивозрастную сыворотку снова и пользоваться увлажняющим кремом с активными ингредиентами.
- Вечерний массаж лица. Именно массаж – секрет упругой и гладкой кожи, потому что он стимулирует кровообращение. Нанесите на лицо специальное масло, лягте на диван и массируйте кожу в течение 3-4 минут. Чтобы делать это правильно и эффективно, начинайте двигаться двумя пальцами от подбородка к внешнему краю челюсти 12 раз, затем быстро нажмите на переносицу указательными пальцами и медленно массируйте кожу вдоль линии роста бровей. Легкий нажим подушечками пальцев продолжайте массаж вокруг глаз. Чтобы полностью снять напряжение, разминайте шею, область декольте и плечи. Делайте кратковременные перерывы в процессе.
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