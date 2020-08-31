Шотландская косметолог Никола Джос, услугами которой пользуются такие известные женщины, как Меган Маркл, Дженнифер Лопес и Кейт Мосс рассказала, как ее клиенткам удается сохранять идеальное состояние кожи и ее сияющий вид. Никола каждой из них подбирает индивидуальную бьюти-рутину, но в ней есть несколько общих шагов.