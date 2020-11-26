Помогут сохранить молодость кожи: 5 бьюти-привычек, которые должны быть в 30 лет
Сохранить кожу молодой как можно дольше хочет каждая женщина. Чтобы признаки старения не были такими заметными в старшем возрасте, нужно заботиться о состоянии кожи еще в юности. В 30 лет стоит вырабатывать полезные бьюти-привычки.
Молодость кожи можно сохранить дольше, если придерживаться определенных бьюти-правил. Elle поделился, как избежать преждевременных признаков старения.
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Бьюти-привычки, которые должны быть в 30 лет
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом. Ежедневная защита от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей необходима, если вы хотите предотвратить преждевременное появление морщин. Наносить специальное средство нужно как летом, так и зимой. Ведь даже незаметные факторы провоцируют первые признаки старения, пигментацию и морщины.
- Не пропускайте вечерний уход. Кожу нужно каждый вечер готовить ко сну, так как в этот период она лучше регенерируется и впитывает питательные вещества. Поэтому и результат от нанесения ночных средств для ухода более заметен.
- Регулярно делайте массаж лица. Разминать мышцы лица нужно каждый раз после нанесения крема или сыворотки на кожу. Таким образом вы будете стимулировать кровообращение, лимфодренаж и выработку коллагена. Даже умывать лицо нужно правильно – массажными круговыми движениями.
- Скрабируйте, но в меру. Чрезмерное скрабирование лица может повредить водно-жировую пленку кожи, которая служит для нее защитным барьером. В результате внешним раздражителям будет легче влиять на состояние дермы. Эксфолиацию стоит проводить не чаще 3 раз в неделю. После процедуры обязательно наносите увлажняющий косметический продукт.
- Ухаживайте за шеей, участком декольте и руками. Нельзя забывать заботиться о коже в этих местах. Ведь нежный кожный покров начинается от груди, а заканчивается у корней волос.
Простые, но полезные, привычки помогут вам не терять молодость кожи и выглядеть красивой. Начинайте их соблюдать уже сейчас.
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