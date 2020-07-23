Густые и широкие брови, как у Кары Делевинь – мечта каждой женщины. Касторовое масло считается одним из чудодейственных натуральных продуктов для роста бровей. Однако существуют научные утверждения, которые объясняют все свойства касторового масла и последствия после его использования.

В погоне за идеальными бровями женщины прибегают к разнообразным методам: ламинированию, микроблейдингу, регулярной коррекции и народным методам. Среди них использование касторового масла. Stylist спросил у экспертов, помогает ли этот продукт бровям расти быстрее.

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Помогает ли касторовое масло росту бровей

Суман Джалаф – эксперт в вопросе бровей и основатель компании Suman Brows. Он отмечает, что брови будут расти тогда, когда вы будете ухаживать за ними должным образом. Касторовое масло, витамин E и гель алоэ вера действительно помогают бровям расти быстрее и выглядеть здоровее. Поскольку это природные стимуляторы роста волос, то их нужно осторожно наносить вокруг глаз. Также касторовое масло можно использовать для ресниц с помощью чистой щеточки для туши.

Что такое касторовое масло

Продукт имеет консистенцию масла и натуральный состав, изготовленный из касторовых зерен. Ингредиент абсолютно безопасный для использования на коже и волосах. Однако следует проводить тестирование на возможную аллергическую реакцию. Также перед покупкой убедитесь, что средство является 100% чистым касторовым маслом. Потому что некоторые масла могут объединять с дополнительными консервантами, которые ослабляют их эффективность.

Что известно о касторовом масле / Фото Unsplash

Как использовать касторовое масло для бровей

Эксперт говорит, что брови полностью восстанавливаются за 3-4 месяца. Поэтому не следует их выщипывать по крайней мере 12 недель перед использованием масла. Касторовое масло можно наносить хоть каждый день для содействия росту бровей в течение 3-4 месяцев. Результат будет заметен быстрее, но не следует сразу останавливаться.