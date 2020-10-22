Помада по типу внешности: как выбрать свой цвет
Иногда помада на витрине косметического магазина может выглядеть очень привлекательно, но на губах не подчеркивать вашей красоты. Поэтому выбор правильного цвета помады, который подойдет вашему типу внешности, является ответственным процессом, во время которого нужно придерживаться нескольких правил.
Выбирая помаду, следует ориентироваться на свой тип внешности и тон кожи. Harper's Bazaar рассказал, как не ошибиться с цветом помады.
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Как правильно выбрать цвет помады
- Женщинам с белокурыми оттенком волос и светлой кожей подойдут средства для макияжа губ с голубым пигментом. Вам стоит присмотреться к различным вариациям ягодных оттенков и к классическому красному цвету.
- Касаемо нейтральных оттенков помады. Они подходят всем: розовые, розово-бежевые, цвет пепельной розы и другие. Однако стоит быть осторожной, ведь такие помады могут сделать вас визуально бледной или даже придать лицу болезненный вид. Поэтому следует выбирать помады нейтральных оттенков на тон темнее, чем кожа губ.
- Обладательницам оливковой или сияющей медово-золотистой кожи следует обратить внимание на помады в теплых оттенках. Наиболее удачным выбором будут продукты с этой цветовой гаммы: коралловые, красно-оранжевые, лососевые, терракотовые, томатные или багровые. Вам подойдут помады в бежевых оттенках. Однако важно, чтобы они не сливались с цветом кожи губ. Поэтому приобретите помаду с насыщенным пигментом и плотным покрытием.
- Насыщенно-красные или глубокие темные оттенки, такие как винный, бордовый, баклажанный или сливовый, подойдут женщинам с смуглой кожей или темной от природы. А также на таком тоне кожи гармонично будут смотреться темные нюдовые помады с шоколадным, коричневым с красным или фиолетовым пигментом.
- Чтобы было легко определить оттенок, который подчеркнет достоинства ваших губ, посмотрите, какого цвета вены на вашем запястье. Если у них голубой оттенок, то ваши помады должны иметь холодный пигмент, зеленый – подойдут цвета с теплой цветовой гаммы. Если вы заметили, что вены сочетают оба оттенка, то вам повезло. Ведь такому тону подойдут холодные и теплые оттенки средств для макияжа губ.
- Женщинам с тонкими губами стоит воздержаться от использования темных оттенков и матовых помад. Чтобы визуально добавить объема губам, наносите глянцевые блески с шимерными частицами. Также не пренебрегайте карандашом, чтобы очертить контур губ. Воспользуйтесь еще таким лайфхаком: нанесите хайлайтер на "птичку" губ и по центру, таким образом губки будут выглядеть пухлыми и выразительными.
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