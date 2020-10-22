Иногда помада на витрине косметического магазина может выглядеть очень привлекательно, но на губах не подчеркивать вашей красоты. Поэтому выбор правильного цвета помады, который подойдет вашему типу внешности, является ответственным процессом, во время которого нужно придерживаться нескольких правил.