Если раньше все стремились избавиться от складок на животе и волос на теле, то теперь женщины с радостью отстаивают возможность их себе оставить. На фоне движения за бодипозитив появились блогеры в инстаграме, которые своим примером показывают другим, что можно любить натуральную красоту, неидеальное тело и небритые ноги.

5 блогеров, профилями которых поделился Harper's Bazaar, не ищут выгодного освещения и ракурса, которые помогут им сделать идеальное фото для соцсети. Зато они публикуют снимки без редактирования в специальных приложениях. Эти женщины научились любить себя такими, как они есть, и хотят, чтобы каждая так смогла.

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Блогеры, которые полюбили себя настоящими

Рианне Меер делает фото, играя с ракурсами. На одном она выглядит идеально стройной, а на другом уже имеет второй подбородок. Также в своем блоге девушка комбинирует самоиронию со стильными образами, совместными снимками с бойфрендом и милым щенком.

Даная Мерсер делится знаниями о нарушениях пищеварения, пишет тексты на такие важные темы, как давление общества и особенности красоты, которые почему-то не соответствуют стандартам, и их привыкли считать дефектами.

Алисия Оливас хоть и имеет интересную внешность, нетипичную для модели, и ее фигура не отличается идеальными параметрами, но принять участие в фотосъемке для Playboy это ей не помешало.

Вивиан Гурн не скрывает растяжек на теле и складок на животе. Она откровенно фотографируется в купальнике и не стесняется ходить на пляж. Также женщина ведет модный блог. На своем примере она демонстрирует, что можно быть красивой и сильной, если вы даже не отвечаете типичным стандартам.

Эмили Бейдор молодой блогер, который пытается донести своей аудитории, что волосы на теле и складки на животе еще не означают, что вы не являетесь красивой. Она также публикует снимки, на которых видны все особенности ее внешности.