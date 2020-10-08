42-летняя американская актриса Тиа Маури не стесняется делиться со своими подписчиками в инстаграме, которых 8 миллионов, снимками из реальной жизни. В частности, звезда призывает их любить свою естественную красоту и не комплексовать определенными недостатками во внешности.

Тиа Маури в инстаграме опубликовала домашнее селфи, на котором она сидит на кровати совсем без макияжа, демонстрируя натуральную текстуру своих волос, пишет Allure.

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Актриса после своего успеха в карьере начала заниматься воспитанием двоих детей и даже создала собственный бренд продукции для здоровья Anser. Своим поклонникам она показывает на собственном примере, как нужно любить себя и свою внешность.

Тиа Маури поделилась максимально естественным снимком. Совсем не комплексуя, звезда показалась без макияжа и описала любовь к своим седым волосам. Она добавила хэштег: "Натуральные волосы". Ее локоны структуры афро. Можно только представить сколько времени тратит Тиа, чтобы их выпрямить.

Напомним, что это фото является своеобразным отчетом, как растут седые волосы актрисы. Ведь в начале апреля она сделала снимок и опубликовала его в сети, где седину видно только на корнях волос знаменитости. Теперь седых волос значительно больше. Однако поклонники поддержали Тиу. Они единогласно отметили: "Седина – это не признак старости, это означает, что Тиа просто имеет много мудрости".