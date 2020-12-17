Можно есть или исключить из рациона: неочевидные полезные и вредные продукты для кожи
Иметь чистую кожу без неэстетичных раздражений и высыпаний возможно, если тщательно еще раз просмотреть перечень продуктов в своем ежедневном рационе. Ведь некоторая пища может быть как полезной, так и вредной для состояния вашей кожи.
Состояние кожи зависит от ежедневного рациона, пишет Harper's Bazaar. То, что прыщи могут появиться после обеда фастфудом или из-за постоянного употребления газированных напитков – очевидно, но коже также могут навредить даже некоторые виды морепродуктов.
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Какие продукты ухудшают состояние кожи
- Скрытый сахар. Единогласно все диетологи отмечают вред сахара для состояния кожи, ведь он разрушает коллаген, провоцирует появление высыпания и экземы. Сахар содержится в таких неочевидных продуктах, которые не должны иметь его в своем составе. Например: крекер, чипсы, соусы, некоторые заправки к салатам. Рекомендовано сладости заменять фруктами, потому что они сочетают сахар с антиоксидантами.
- Коровье молоко. Связь между высыпаниями и употреблением лактозы существует, но пока еще конкретной причины ее негативного воздействия на кожу не обнаружено. Если вы любите пить молоко, то не ограничивайте себя или ищите растительные альтернативы, которые не содержат сахара. Тем не менее, если после употребления молока вы испытываете физический дискомфорт, то лучше исключите продукт из своего рациона.
- Устрицы. Чрезмерная страсть к этим морепродуктам несет вред вашей коже. Иметь идеальный равномерный тон лица и регулярно есть устрицы на ужин – вещи, которые не могут сосуществовать. Вы можете уменьшить частоту употребления блюда до двух раз в месяц, чтобы избежать акне, закупоренных пор, покраснения и шелушения.
Какие продукты улучшат состояние кожи
- Витамин F, который является комплексом жирных кислот, содержит линолевую кислоту, которая богата на омега-6. Также результаты специализированных исследований неоднократно показывали, что люди, которые страдают сыпью, имеют дефицит именно упомянутой кислоты. Благодаря ей кожа образует барьер, который улучшает ее текстуру.
- Витамин C содержится в цитрусовых, киви, гуаве, сладком перце. Витамин нужен человеческому организму для выработки и укрепления коллагена, который защищает кожу. Вам может понадобиться полезный лайфхак: количество антиоксидантов в продукте зависит от его яркости.
- Природный силикон – минерал, который есть в стручковой фасоли, обладает свойством укрепленье волос, ногтей, костей и кожного покрова.
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