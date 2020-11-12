Стоит отметить, что утренние привычки нельзя считать единственным методом в борьбе против лишнего веса. Чтобы получить желаемый результат, нужно сочетать их со сбалансированным питанием и физическими нагрузками. Однако эта рутина значительно облегчит вам жизнь.

У каждого могут быть свои правила удачного утра, которые позитивно настраивают вас на весь день. Но Elle делится привычками, которые способствуют похудению.

Вам будет интересно: Чтобы поблагодарить себя, против стресса, для гибкости тела: йога на любой случай

Утренние привычки, которые помогают похудеть

Ужинайте едой, которая имеет высокое содержание белка. Последний прием пищи за день значительно влияет на ваше состояние на следующее утро. Благодаря ужину, обогащенному белком, после сна вы не будете так сильно чувствовать голод. Таким образом у вас будет возможность съесть небольшую порцию полезного завтрака. В частности, белок способствует хорошему метаболизму даже во время сна.

которая имеет высокое содержание белка. Последний прием пищи за день значительно влияет на ваше состояние на следующее утро. Благодаря ужину, обогащенному белком, после сна вы не будете так сильно чувствовать голод. Таким образом у вас будет возможность съесть небольшую порцию полезного завтрака. В частности, белок способствует хорошему метаболизму даже во время сна. Свет. Солнечные лучи оказывают влияние на наш организм. Они не только помогают быстрее проснуться утром, но и способствуют похудению. С помощью дневного света обмен веществ происходит активнее. Если солнечный свет будет попадать на вас утром, то метаболизм ускорится сразу после сна. То есть за день организм сожжет больше калорий. Важно хотя бы 20-30 минут каждое утро побыть на улице.

Застилайте кровать. Связь между застеленной кроватью и похудением хотя и не является очевидной, но это психологический лайфхак, который поможет быстрее потерять лишние килограммы. Ведь застилая постель каждое утро вы даете своему мозгу сигнал о собственной силе воли и контроле своей жизни. Натренированное сознание понадобится вам, чтобы также контролировать свое питание.

Связь между застеленной кроватью и похудением хотя и не является очевидной, но это психологический лайфхак, который поможет быстрее потерять лишние килограммы. Ведь застилая постель каждое утро вы даете своему мозгу сигнал о собственной силе воли и контроле своей жизни. Натренированное сознание понадобится вам, чтобы также контролировать свое питание. Завтрак. Если вы хотите похудеть, то не стоит отказывать от приема пищи утром. Напротив, сбалансированный завтрак помогает потом в течение дня избежать переедания и неполезных перекусов. Для тела важно именно в начале дня получить необходимые питательные компоненты. Готовя завтрак, старайтесь сочетать сложные углеводы и белки. Можете попробовать яичницу на зерновом хлебе или овсяные хлопья с натуральным йогуртом и фруктами.

Используйте весы. Не стоит практиковать "фанатичное взвешивание" и корить себя за каждый лишний грамм. Однако, если измерять вес утром в одной и то же время на голодный желудок, то вы сможете лучше познать свое тело, ориентироваться от какой еды вы отекаете или набираете вес.

Помните, что не стоит пытаться соответствовать никаким стандартам и нельзя заставлять себя ни в коем случае голодать. Ведь идеальный вес и тело – это те, с которыми вам комфортно.