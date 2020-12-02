Когда не получается похудеть: 9 мифов о потере лишнего веса
Иногда даже диеты в сочетании с физическими нагрузками и здоровым образом жизни не дают желаемого результата. Проблемы с похудением могут возникать, если вы верите в неправильные убеждения. Ведь вокруг темы потери лишних килограммов существует много мифов.
Чтобы правильно худеть и не набирать лишний вес снова, нужно узнать несколько полезных фактов. Elle рассказал, в какие мифы о похудении следует прекратить верить.
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Какие мифы мешают похудеть
- Благодаря строгой диете можно похудеть. Долговременный отказ от многих продуктов приведет лишь к стрессовому перееданию. Тогда после нескольких недель строгой диеты потерянные килограммы начнут стремительно возвращаться. Вместо этого лучше начать с небольших, но значительных изменений в своем рационе.
- Нужно прекратить есть определенный продукт, чтобы похудеть. Не всегда полное исключение из своего рациона глютена, сахара, молочных продуктов, углеводов или мяса полезно повлияет на вашу фигуру. Вес начнет уменьшаться не из-за вредности этих ингредиентов, а просто, потому что вы меньше едите. В частности, иногда заменители перечисленных продуктов могут содержать много калорий. Поэтому лучше ограничивать себя в калориях, а не в еде.
- Лучше покупать еду в магазинах здорового питания. Не так важно место, где вы решите приобрести продукты, а то, что написано на их этикетках. Отметка "органический" еще не означает, что пища содержит мало калорий. Обращайте внимание на состав и выбирайте простые цельные продукты, чтобы сохранять свою фигуру и здоровье.
- Правильный жир помогает избавиться от лишних килограммов. Диета, которая совсем не включает жиров, может спровоцировать появление лишнего веса, ведь она не дает ощущение сытости, поэтому периодических "срывов" невозможно избежать. Но важно контролировать употребление продуктов. Например, кокосовое и оливковое масло, орехи, авокадо содержат насыщенные жиры, поэтому их стоит есть, но в ограниченном количестве.
- Нужно устраивать cheat day. То есть день, когда вы можете отдохнуть от диеты и есть все, что угодно. Если практиковать такую технику еженедельно, то она может нарушить все ваши старания, когда вы придерживались диеты, выполняли физические нагрузки. Вместе с тем эксперты рекомендуют прислушиваться к своему организму: если вам захочется съесть десерт, то делайте это без угрызений совести в любой день, наслаждайтесь до последнего куска, но сохраняйте меру.
- Если соблюдать строгоую диету, то спорт не нужен. Если вы решили заняться своей фигурой, то нельзя моментам с едой отдавать предпочтение перед тренировками. Спортом важно заниматься хотя бы 30 минут в день, даже если у вас идеальная фигура. Ведь правильные физические нагрузки помогают создать рельеф тела, бороться со стрессом, диабетом или болезнями сердца.
- Существуют продукты, которые ускоряют метаболизм. Некоторые исследования подтвердили, что отдельные специи, цитрусовые и зеленый чай способствуют быстрому обмену веществ. Однако не стоит употреблять этими продуктами, если они нам категорически не по вкусу. Ведь до конца еще неизвестно, приведет ли это к похудению.
- Проведя 30-минутную кардиотренировку, можно отдыхать весь день. Результат от диеты является временным. Физическая активность в течение дня помогает его сохранить. Лучше всего похудеть удается тем, кто ведет подвижный образ жизни.
- Существует еда, которая делает живот плоским. Когда диетологи говорят о таких продуктах, то они имеют в виду еду, которая уменьшает вздутие живота, а не делает его плоским. Чтобы сохранить талию стройной, старайтесь употреблять нежирные молочные продукты, устраивать перекусы с орехами с высоким содержанием клетчатки, заменяйте сладкие и обработанные продукты цельнозерновыми, свежими фруктами, овощами, растительным белком и морепродуктами.
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