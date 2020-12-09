До Нового года остается все меньше времени, и каждая женщина стремится, чтобы ее фигура в праздничном наряде выглядела безупречно. Кардинально изменить свой вес за несколько недель будет трудно. Тем не менее медленная углеводная диета поможет привести себя в форму без строгих ограничений.

Суть медленной углеводной диеты заключается в том, что есть вам можно в неограниченном количестве и без подсчета калорий. Harper's Bazaar рассказал об этом подробнее.

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Для чего нужны углеводы

Углеводы обогащают организм энергией: они отвечают за питание мозга, почек, мышц и центральной нервной системы. Углеводами называют природный сахар, крахмал и клетчатку, которая содержится в продуктах питания. Когда перечисленные элементы попадают в организм, то расщепляются и образуют глюкозу, которая выделяет энергию для нормальной работы органов и нашей жизнедеятельности.

Эксперты делят углеводы на 2 вида: простые и сложные. Первые имеют низкое содержание клетчатки (например, обработанные продукты), поэтому им свойственно быстро усваиваться и провоцировать резкий скачок уровня сахара в крови. Таким образом появляется вероятность сердечных заболеваний, развития диабета и ожирения. Вместо этого сложные углеводы, которые можно найти в цельных зернах, бобах, фруктах и овощах, медленно перевариваются. Длительный процесс помогает дольше сохранять энергию, снижает риск развития различных заболеваний, а также сложные углеводы содержат больше витаминов и минералов.

Принципы медленной углеводной диеты

Придерживайтесь диеты 6 дней в неделю, а 1 день делайте выходным. В выходной позволяйте себе есть любую пищу.

Нельзя совсем употреблять "белые" углеводы: хлеб, злаки, изделия из муки и макаронные, картофель, сахар и любые продукты с его содержанием.

Избегайте калорийных напитков: фруктовых соков, молока, другой жидкости с добавками. По условиям диеты, можно пить кофе или чай без сахара, обычно негазированную воду и даже 1 бокал красного сухого вина.

Также нельзя есть фрукты и ягоды, потому что в них есть быстрые углеводы. Но помидоры и авокадо – исключение.

Постоянно нужно чередовать одни и те же продукты в рационе. Питайтесь бобовыми (горохом, чечевицей, фасолью), овощами и зеленью (шпинатом, капустой, спаржей, луком), мясом курицы, постной говядиной, рыбой, яйцами.

Важно знать: такой диеты нельзя придерживаться постоянно. Она является лишь экстренным методом, когда нужно быстро похудеть без угрозы здоровью. Если вы будете питаться таким образом все время, то в организме может возникнуть дефицит важных витаминов и микроэлементов, а в последствии и расстройства пищевого поведения. Диета рассчитана на 2-4 недели.