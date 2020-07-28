Когда похудеть не помогают даже такие методы, как ограничение себя в потреблении калорий и регулярные физические нагрузки, стоит попробовать что-то совершенно противоположное. Интуитивное питание не предусматривает отказа от любых продуктов, но процесс должен научить вас контролировать потребности своего организма и помочь вам похудеть.

Суть интуитивного питания может показаться элементарной: есть все, что захочется и не толстеть. Чтобы получить пользу от такой "диеты" нужно уметь слушать свое тело, которое знает лучше, что ему нужно. Поэтому ТСН собрал важнейшие правила, которые необходимо соблюдать, если хотите похудеть без диет и физических нагрузок. Полезно знать: Упругие, округлые и без целлюлита: хитрости для идеальных ягодиц Правила интуитивного питания Забудьте о диетическом менталитете. Прежде всего необходимо отказаться от постоянного взвешивания и добавления калорий, которые вы употребили или потеряли в течение дня. Тратьте это время для того, чтобы научиться слышать внутренние сигналы организма о голоде и сытости.

Прежде всего необходимо отказаться от постоянного взвешивания и добавления калорий, которые вы употребили или потеряли в течение дня. Тратьте это время для того, чтобы научиться слышать внутренние сигналы организма о голоде и сытости. Не ставьте своей главной целью избавиться от лишних килограммов. Задача интуитивного питания не борьба с весом. Если вы будете делать все правильно, то это случится естественным образом. Не контролируйте содержание своей тарелки, а ешьте обычные порции, обращая внимание на внутреннее состояние.

Особенности интуитивного питания / Фото Unsplash Оставьте все продукты в своем рационе . Не следует внезапно прекращать есть любимые блюда. Все ограничения провоцируют фрустрацию, а это только будет мешать появлению результата от интуитивного питания.

. Не следует внезапно прекращать есть любимые блюда. Все ограничения провоцируют фрустрацию, а это только будет мешать появлению результата от интуитивного питания. Не будьте слишком строги к себе. Чтобы полностью овладеть принципами интуитивного питания, понадобится немало времени. Вы должны учиться на своих ошибках и попытках. Однако не забывайте хвалить себя за достижения.

Чтобы полностью овладеть принципами интуитивного питания, понадобится немало времени. Вы должны учиться на своих ошибках и попытках. Однако не забывайте хвалить себя за достижения. Наберитесь терпения. После печального опыта неэффективных диет будет трудно освоить все тонкости интуитивного питания. Научитесь воспринимать свои ошибки, как урок, из которого следует взять всю полезную информацию.