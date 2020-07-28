Как похудеть без диеты и спорта: правила интуитивного питания
Когда похудеть не помогают даже такие методы, как ограничение себя в потреблении калорий и регулярные физические нагрузки, стоит попробовать что-то совершенно противоположное. Интуитивное питание не предусматривает отказа от любых продуктов, но процесс должен научить вас контролировать потребности своего организма и помочь вам похудеть.
Суть интуитивного питания может показаться элементарной: есть все, что захочется и не толстеть. Чтобы получить пользу от такой "диеты" нужно уметь слушать свое тело, которое знает лучше, что ему нужно. Поэтому ТСН собрал важнейшие правила, которые необходимо соблюдать, если хотите похудеть без диет и физических нагрузок.
Полезно знать: Упругие, округлые и без целлюлита: хитрости для идеальных ягодиц
Правила интуитивного питания
- Забудьте о диетическом менталитете. Прежде всего необходимо отказаться от постоянного взвешивания и добавления калорий, которые вы употребили или потеряли в течение дня. Тратьте это время для того, чтобы научиться слышать внутренние сигналы организма о голоде и сытости.
- Не ставьте своей главной целью избавиться от лишних килограммов. Задача интуитивного питания не борьба с весом. Если вы будете делать все правильно, то это случится естественным образом. Не контролируйте содержание своей тарелки, а ешьте обычные порции, обращая внимание на внутреннее состояние.
Особенности интуитивного питания / Фото Unsplash
- Оставьте все продукты в своем рационе. Не следует внезапно прекращать есть любимые блюда. Все ограничения провоцируют фрустрацию, а это только будет мешать появлению результата от интуитивного питания.
- Не будьте слишком строги к себе. Чтобы полностью овладеть принципами интуитивного питания, понадобится немало времени. Вы должны учиться на своих ошибках и попытках. Однако не забывайте хвалить себя за достижения.
- Наберитесь терпения. После печального опыта неэффективных диет будет трудно освоить все тонкости интуитивного питания. Научитесь воспринимать свои ошибки, как урок, из которого следует взять всю полезную информацию.