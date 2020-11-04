Allure – это издание, версии которого существуют и формате печатного ежемесячного журнала и онлайн. Материалы Allure сконцентрированы на красоте, моде и женском здоровье. Недавно редактор журнала и бьюти-директор решили научить своих читателей разбираться в "баночках", поэтому создали подкаст, в котором рассказывают о связи индустрии красоты и науки.

В подкасте Allure потребители косметической продукции смогут узнать, как мир красоты связан с наукой и почему научные знания помогают решить различные бьюти-проблемы и выбрать правильный продукт для ухода или макияжа, сообщает Wonderzine.

Вам может быть интересно: Уже вторая коллаборация: какую новую коллекцию косметики выпустили Lancome и Кьяра Ферраньи

Подкаст о красоте

Полезный контент в формате подкастов становится все более популярным. Поэтому главный редактор бьюти-издание Allure Мишель Ли и бьюти-директор Дженни Бейли решили рассказывать о связи индустрий красоты и науки, делиться советами по уходу за собой в новом подкасте The Science of Beauty.

Женщины начали с косметологических азов. Уже вышло 3 эпизода подкаста, в которых эксперты по вопросам красоты объяснили все о санскрине, порах, гиперпигментации и поделились другими полезными знаниями.

Целью подкаста является донесение до потребителей косметической продукции ответов на вопросы типа: "почему нужно и как понимать состав косметики", "как подобрать правильный уход за собой, и понять, какие "баночки" нужны именно вам". Чтобы подкаст был информативным ведущие приглашают к соавторству дерматологов, пластических хирургов и экспертов по вопросам климатических зон.

Для кого-то может быть недостатком то, что подкаст доступен для прослушивания только на английском языке. Возможно, со временем появится перевод и на другие языки. Может ознакомиться с новым контентом по ссылке.