Наносить макияж на кожу, которая предварительно не подготовлена к этому и имеет много открытых пор, нельзя, потому что вам не удастся достичь желаемого результата. Косметика будет выглядеть неэстетично на лице, и макияж не будет стойким.

Существуют специальные средства, предназначенные для нанесения на кожу под макияж, которые подтягивают кожу, делают ее упругой и уменьшают поры. Когда их нет под рукой, то можно попробовать охлаждающий лайфхак с идентичным эффектом, о котором пишет Cosmopolitan.

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Как подготовить кожу к макияжу

Лед имеет свойство сужать сосудистую систему, поэтому кожа становиться упругой после применения этого лайфхака на ней. Рози Хандвала является экспертом в теме ухода за кожей. На официальной страничке своего косметического бренда в инстаграме она продемонстрировала, как можно создать кубики льда с алоэ вера, которыми потом нужно пользоваться дважды в месяц, чтобы кожа всегда была готова к макияжу.



Секрет упругой кожи / Фото Unsplash

Как сделать замороженные кубики с алоэ в домашних условиях

Что вам понадобится?

Растение алоэ вера (листка будет достаточно).

Нож.

Инструмент для очистки овощей.

Терка.

Емкость, в которой можно замораживать кубики льда.

Для начала разрежьте лист растения алоэ вера пополам и очистите его от острых краев при помощи специального инструмента. Затем ножом осторожно срежьте кончик внизу и разделите лист снова пополам, но на этот раз по горизонтали.

Тогда возьмите терку и все части листа и натирайте их, чтобы все остатки геля оказались в сосуде. Избегайте попадания в жидкость других кусочков листа. Смесь, которую вы получите, можно в чистом виде нанести на кожу лица, оставить на 20 минут и смыть прохладной водой, чтобы получить такой эффект, как от специальной маски. Или налейте гель алоэ вера в емкость для замораживания кубиков льда и положите ее в морозильную камеру.

Замороженными кубиками нужно пользоваться 2 раза в месяц не только для кожи лица, но и шеи. Впоследствии перед нанесением косметики ваша кожа будет упругой и без открытых пор.

Важно знать: если у вас чувствительный тип кожи, то она может плохо реагировать на экстремальные температуры. Проверьте реакцию с помощью тестирования продукта на небольшом участке вашего лица. Или просто заверните замороженный кубик в кусок тонкого хлопка или марлю и начинайте процедуру.