31-летняя исполнительница, известная хитом Call Me Maybe, Карли Рэй Джепсен сделала модное окрашивание. Таким образом знаменитость еще раз подтвердила, что именно розовый пастельный цвет волос является главным hair-трендом этого сезона. Она поразила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Канадская певица вдохновилась перевоплощениями Кайи Гербер, Ариэль Винтер и других звезд, и решила попробовать на себе трендовое окрашивание волос. Результатом Карли Рэй Джепсен поделилась на своей странице в инстаграме.

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Розовый hair-тренд, который приобрел популярность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, остается актуальным и для осени. Карли Рэй Джепсен, которая любит экспериментировать со своей прической, недавно сменила цвет своих волос с платинового белобрысого в пастельный розовый.

Серию фото в новом образе певица опубликовала в инстаграме. Она не только показала поклонникам яркий оттенок волос, но и поделилась несколькими идеями для прически на короткую длину шевелюры. Для одного фото Карли сделала объемную укладку в стиле 70-х с пляжными локонами. Также можно воспользоваться другими идеями для прически от звезды: собрать передние пряди волос и сформировать их в хвост или маленький пучок сзади или завязать стильный небрежный пучок из всех волоа и закрепить его специальной резинкой контрастного цвета.

На снимках Карли Рэй Джепсен позировала в разных нарядах и обозначила своего парня, который был в роли фотографа. Публикация собрала 135 тысяч лайков и более 1 тысячи комментариев от поклонников исполнительницы. Они пишут, что сочетание детского, романтического и нежного стилей очень ей к лицу: "Ты выглядишь изумительно, Карли! Теперь и я полюбил розовые волосы. Поздравляю! Теперь ты настоящая леди".