Привычка кусать ногти имеет свое научное определение – онихофагия. Обычно это косметическая проблема, но в некоторых случаях привычка кусать ногти может навредить не только красоте рук, но и здоровью.

Тяга к кусанию ногтей начинается в детстве, увеличивается в подростковом возрасте из-за трудностей переходного возраста. И обычно уменьшается с возрастом, но не все люди "перерастают" эту привычку. Они продолжают грызть ногти и во взрослом возрасте. О онихофагии подробнее рассказала педиаторка Мария Шпита, отмечает 24 канал.

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Почему человек кусает ногти

Навязчивое обгрызание ногтей возникает на базе определенных психологических черт.

Психологические

Тревожность. Таким образом человек снимает эмоциональное напряжение.

Чувство вины. Определенная форма самонаказания, действие сопровождается нанесением вреда самому себе.

Особенности воспитания. Завышенные требования взрослых, постоянные упреки и замечания, негативная оценка поведения и внешности ребенка.

Неблагополучная семейная обстановка.

Проблемы социального взаимодействия. Если ребенку тяжело создать хорошие отношения со сверстниками, учителями или стремление получить признание запускает навязчивые действия.

Приобретенные

Копирование привычки других членов семьи. То есть, если ребенок видит, как кто-то грызет ногти, то может копировать его поведение.

Генетическая предрасположенность

В семьях, где один из родителей страдает привычкой грызть ногти, дети также могут их обкусывать.

Вероятные психические расстройства

Согласно исследованиям, у детей кусание ногтей чаще всего встречается во время нарушения гиперактивности и дефицита внимания (75% случаев), а также во время других психиатрических расстройств: оппозиционное расстройство (36%) и тревожность (21%). Онихофагия еще часто встречается среди детей и подростков с обсессивно-компульсивными расстройствами.

Интересно, что исследования также показывают, что привычка кусать ногти среди взрослых мужчин может быть связана с нарушением питания.

Какие могут быть последствия кусания ногтей

укорочение ногтей (путем постоянного отслоения дистального ногтя от его ложа);

бактериальных инфекций (остеомиелита фаланг и т. п);

герпетического повреждения (инфицирование через слюну);

грибковых инфекций;

проблемы с зубами (неправильный прикус, трещины на резцах);

воспаление десен;

заболевания ЖКТ (энтерит, гельминтозы и другие инфекции);

возможные проблемы с желудком;

Как перестать грызть ногти

Стоит заметить, что различные народные методы путем нанесения горчицы или других горьких продуктов обычно малоэффективны. Если хотите попробовать дешевое и широкодоступное лечение – можно нанести прозрачный лак на ногти, из-за чего горечь присутствует достаточно длительное время.

Барьерный метод (перчатки, носки и специальные приборы) защищают руки и действуют, как напоминание;

Психотерапия, которая базируется на уменьшении или устранении эмоциональных факторов данной проблемы.

Медикаментозная терапия. Она необходима при тяжелых состояниях, и лишь по назначению врача.

Профилактика

Профилактические действия базируются на обучении ребенка принимать свои любые эмоциональные состояния без подавления и критики.